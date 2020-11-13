Официальный Ереван в поисках фигового листка

Плохая мина при ужасной игре. Именно так можно прокомментировать отчаянные попытки представителей официального Еревана найти фиговый листок для прикрытия своего, очевидного уже для всех, срама. К примеру, глава армянского министерства иностранных дел Зограб Мнацаканян утверждает, что совместное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и российского лидера Владимира Путина по Нагорному Карабаху «не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского вопроса».

Он утверждает, что совместное заявление направлено лишь на установление режима прекращения огня и размещение миротворцев в Нагорном Карабахе. О том, что в реальности речь идет о полном и безоговорочном обнулении так любимого армянской стороной статуса-кво, то есть оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана, он вспоминать не хочет. Хотя в реальности речь идет о том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и добился исторической военно-политической победы.

Из Кяльбаджара сейчас выезжают армяне, унося с собой даже унитазы, сжигая дома и леса. Все это говорит о том, что они не собираются возвращаться туда. Ровно то же самое будет и в иных районах Азербайджана, освобожденных из-под оккупации. Разве что в Ханкенди могут остаться этнические армяне, но им всем нужно будет менять паспорта и удостоверения личности на азербайджанские, жить по нашим законам. В этих условиях речи главы МИД РА звучат смешно и нелепо.

Собственно, как и речи президента РА Армена Саркисяна о том, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху не определяет его окончательный статус и нужно вернуться к минскому процессу. Нет уже никакого минского процесса. Как нет и необходимости в существовании Минской группы ОБСЕ. Историческое решение по окончательному решению карабахского конфликта было достигнуто без участия США и Франции. Но, при активном участии Турции, которая значительно упрочила свою роль на Южном Кавказе.

И в этой связи показательным было видео из Еревана, которое разместил на своем ютуб-канале блоггер, а в прошлом хабаровский журналист Алексей Романов. С момента начала Второй карабахской войны он работает в Армении. И вот он решил поинтересоваться, как в столице РА реагируют на документ о прекращении огня в Карабахе. Сразу скажу, что мнения там звучали разные. Нашелся даже тот, кто имитируя широту взглядов, заявил, что не считает Россию виновной в случившемся.

Но подавляющее большинство тех, с кем общался Романов, брызгали слюной и кричали о предательстве Россией Армении. В ход пошли аргументы о том, что РФ не должна была продавать оружие Азербайджану, но обязана была послать воевать в Карабах, на всем миром признанные территории Азербайджана, своих военнослужащих. Один оратор даже договорился до проклятий в адрес президента РФ Владимира Путина, предварительно поведав миру, что это он, неизвестный житель Еревана, звонил дочери Бориса Ельцина, чтобы она Путина сделала главой российского государства.

Все это говорит о росте антироссийских настроений в РА, которые и без того были на очень высокой отметке. На этом фоне в армянских СМИ уже продвигается мысль о том, что утрата оккупированных территорий Азербайджана ускорит процесс движения РА в сторону Запада. Мол, из ОДКБ и ЕАЭС выйдем. Но все это эмоции и спекуляции. Никаких возможностей для маневра у РА нет и не предвидится. Разве что она может стать еще более зависимой от России.

Это произойдет в случае переворота, по итогам которого к власти в РА будет приведен стопроцентный ставленник России. Уже называются разные имена, в том числе и имя начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который взял на себя определенную ответственность за подписание соглашения по Нагорному Карабаху. «Премьер-министр принял это решение по моему предложению, учитывая результаты всесторонней оценки сложившейся ситуации. Это решение было крайней необходимостью», — пояснил Гаспарян. Но, имя нового президента или премьер-министра РА не имеет никакого значения. Он вынужден будет смириться с тем, что уже есть. Во всех смыслах слова.

Кроме того, Пашиняна еще нужно суметь смести. Пока акции протеста в РА не настолько масштабные, чтобы однозначно «хоронить» Никола Воваевича. Впрочем, останется он у власти или нет, насколько сильно в РА недовольство и сильны антироссийские настроения, никого не интересует ни в Баку, ни в Анкаре.

Не важны и речи, которые представители официального Еревана озвучивают для внутренней аудитории, пытаясь свой позор выдать за что-то не столь катастрофическое. Важно то, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Соответственно, Армения уже не имеет никаких оснований вмешиваться во внутренние дела нашего государства. Как обустраивать, как восстанавливать все освобожденные из-под оккупации земли, решают в Баку. Работа уже кипит. И совсем скоро в родные очаги вернутся все вынужденные переселенцы, а чуть позже и гости из самых разных стран мира, дабы посмотреть на азербайджанский Карабах.