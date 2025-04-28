Как следует изучать и делать соответствующие сравнения – пожалуй, и эта возможность появилась после падения советского режима.

Раньше у нас, у советских людей, такой возможности не было – ни в физическом, ни в интеллектуальном плане.

Мир для советских людей был почти закрыт. Только ограниченное количество людей имели возможность посещать социалистические страны, а в капстраны пускали только избранных, т.е. доверенных-проверенных людей. А интеллектуальные возможности находились под сильным контролем официальной цензуры – они решали, что советские люди могли читать, смотреть и слушать, а что нет…

Еще раз заметим, что все это касалось не только, например, людей, которые занимались «сравнительной политологией» или же сравнительными социально-экономическими исследованиями, нет, ограничения касались всех советских людей…

Теперь многое изменилось. Что касается, например, нас, т.е. политических аналитиков, в настоящее время не только политический мир соседней России, но и Ирана, в том числе, братской Турции открыт для нас – мы уже не говорим о других странах мира. Да, иногда не все политические детали разных стран становятся для нас доступными, не всегда мы точно знаем все подробности политической палитры этих стран, но сделать кое-какие выводы нам все же удается…

Именно поэтому, когда мы решили написать эту небольшую заметку, из-за одной небольшой детали вспомнили бывшего президента Турции, покойного Сулеймана Демиреля.

Причину такого выбора и внимания мы скажем чуть ниже, буквально через пару предложений. А теперь добавим, что из турецких политиков после великого Мустафа Кемаля нам больше симпатизировал покойный Бюлент Эджевит, хотя несмотря на то, что, мы, как политический аналитик и политический наблюдатель придерживались либеральных взглядов, всегда с большим почтением относились и к турецкому антикоммунисту и националисту, полковнику Алпарслану Тюркешу.

Видите ли, тоже самое происходит теперь и в самой Турции – люди не только любят таких коммунистов, как писали Назим Хикмет и Азиз Несин, но и такого политика-антикоммуниста, как Тюркеш, что является настоящим проявлением нечеткой логики и подхода – да, думается, что лучшего примера в политике не придумаешь…

Касательно Бюлента Эджевита заметим, что наше почтение и симпатии к нему связаны не только с тем, что тот практически спас кипрских тюрков от истребления, нет, он сделал много: если не ошибаюсь, даже лидер ПКК Абдулла Оджалан был арестован именно вовремя его правления, т.е. когда он в очередной раз был премьер-министром Турции…

Из его политической биографии нам запомнилась еще одна интересная деталь: когда Бюлент Эджевит из-за отсутствия диплома о высшем образовании не смог стать президентом, ему предложили изменить соответствующую статью закона. Но, Бюлент бей отказался, хотя другие политики в мире, чтобы продлить свою политическую жизнь чего только не вытворяют! Да, в свое время в большой политике были такие великие политические личности, как Бюлент Эджевит…

Что касается покойного президента Сулеймана Демиреля, в свое время сами турецкие политики и политологи постоянно говорили и писали, что тот является более крупным политиком, чем не только, бывший военный Алпарслан Тюркеш, даже экономист Тургут Озал! Мы конечно, всегда старались следить за турецкой политикой, но, все же признаем, что в любом случае, не являемся специалистом по политической истории братской Турции. Именно, поэтому по мере возможности, стараемся избегать каких-то утверждений в этом контексте.

Но, помнится, что во время бывшего югославского конфликта российские политологи и аналитики с сожалением, даже завистью писали, что Демирель опередил их президента, т.е. Бориса Ельцина…

В любом случае, в одном вопросе, т.е. касательно проблем нового-молодого Азербайджана Демирель не раз опережал всех, причем не только президента Ельцина и его Кремль, но и других: думается, что мы должны иногда вспоминать и эту деталь…

Тут следует напомнить, что в Турции Демирелю, Эджевиту и Тюркешу не раз было запрещено вообще, заниматься политикой, но, это не помешало Эджевиту стать премьер-министром, причем, не один раз! Демирель же не только смог стать премьер-министром, но даже президентом.

Что же касается Тюркеша, он стал заместителем премьера-министра, плюс, не раз был главной фигурой самых крупных политических процессов.

После президентства Демирель продолжал давать различные интервью. В одном из них он как-то сказал: «Политика требует и терпения».

С тех пор мы запомнили эти слова. Даже теперь, как рядовой политический аналитик, иногда нам кажется, что наша читательская среда весьма инертна, чтобы сфокусировать ее внимание на какую-то проблему порою приходится приложить огромные усилия. Заметим, что касательно этой особенности читателей великий фантаст, философ и диссидент Станислав Лем как — то писал: «Никто ничего не читает, если даже читает, ничего не понимает, если понимает, то сразу все забывает!».

Заметим, еще одну деталь, что мы в молодости считали Лема только писателем-фантастом, но, потом узнали, что он был известным человеком во всех философских кругах мира. Его, как говорится, приблизил к нам, студентам – физикам, еще такой момент, что он в одном интервью как-то сказал, что его сын также в «калтехе» (Калифорнийский Технологический Институт) изучает теоретическую физику…

Признаться, теперь, когда думаешь о нашей читательской массе, невольно вспоминаются слова великого писателя – фантаста.

Но иногда возникает и такой вопрос: а может наш читатель более терпелив, даже более мудр, чем мы, политические аналитики?..

Прошло больше тридцати лет с тех пор, как наш Азербайджан приобрел национальную независимость. Что было сделано за все эти годы?

Во-первых, страна стала воистину независимой, не только де-юре, но и де-факто. Тут нет каких-то российских военных баз, мы после трех бывших балтийских республик являемся постсоветской страной, где геополитическое влияние России сведено к минимуму.

Во-вторых, наконец-то, решена самая главная проблема страны –Карабахская. Восстановлена территориальная целостность страны, ее суверенитет распространился на всю географию.

Разве все это мало? Думается, что вовсе нет. Но, мы не должны стоять на одном месте, надо двигаться вперед. Думается, что следующим этапом должно стать углубление демократических процессов, расширение политических и демократических прав и свобод наших граждан.

В прошлом году на одном из наших телеканалов показывали теледебаты. Один из участников как-то сказал, что в ближайшей перспективе у нас должна быть одна цель: выйти на уровень бывших социалистических восточноевропейских стран.

Признаться, это идея мне показалась весьма интересной и привлекательной, хотя ее экономические аспекты должны подробно выяснить, уточнить и разработать наши экономисты.

А так, собственно говоря, почему бы и нет? Почему же это не может стать нашей «национальной идеей» в течение будущих десяти лет? Почему мы не можем поставить себе такую цель, чтобы выйти на один уровень с Польшей, Венгрией, Чехией и другими постсоциалистическими восточноевропейскими странами?..

Конечно, мы не можем, как говорится, «насильно», т.е. во что бы не стало стать членом НАТО и ЕС, нет, к сожалению, там нас никто не ждет.

Пожалуй, и мы сами не очень-то охотно размышляем о евроориентированных идейных проектах, пока нас больше привлекает опыт некоторых технологически развитых и богатых, но в политическом плане не совсем уж свободных азиатских стран.

Но, повышать социально – экономический уровень наших сограждан, расширять их политические и экономические права мы должны – плюс, это, в принципе, нам посильно.

Касательно последней – политических и экономических прав и свобод, заметим, что в 21-м веке другого выбора, кроме демократии, быть не может: это нужно в первую очередь нам самим.

Теперь много говорится о крахе глобального либерализма и демократии. Поверьте, этого не будет. Возможно, например, США откажутся от роли «ледокола демократии». Это в принципе, возможно. Но ни одно государство, ни одна страна (конечно, речь идет о демократических!) от демократии не откажется. По той простой причине, что, как выразился великий Уинстон Черчилль: «Может быть, демократия не совсем совершенный способ правления, но пока человечество лучшего не придумало».

Посмотрите, даже «оппоненты» демократии до сих пор ничего нового предложить не смогли.

Тоталитаризм, авторитаризм или же их некоторые гибриды, «разновидности» – неужели все это является альтернативой демократии, «новостью» для человечества? Ведь, этот «параграф» мы уже прошли…