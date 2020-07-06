Одним нажатием кнопки… — Эксперт указал на недоcтатки в процессе отзыва разрешений на работу в карантин

На электронном портале İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений, сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Причиной этого шага стало принятое решение о внесении изменений в постановление правительства № 208 от 19 июня сего года о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима. По этому документу разрешается выход на работу 50% работников сфер, действующих в карантин. В то же время, согласно заявлению Министерства экономики, получившие разрешение на работу юридические и физические лица должны заново отрегулировать пропуска сотрудников на упомянутом портале.

Как сказал # президент Интернет-форума Азербайджана (ИФА) Осман Гюндюз, под занавес недели было отменено большое количество разрешений через систему icaze.e-gov.az, не соответствующих упомянутому решению Кабинета министров. Предоставление пропусков регулируется Минэкономики, тогда как функционирование самого портала находится в ведении ASAN. По словам эксперта, процедура ликвидации разрешений происходит следующим образом — Минэкономики направляет в АСАН идентификационный номер не имеющего права работать в карантин налогоплательщика (ИНН), находящийся в базе Государственной налоговой службы. В свою очередь АСАН отзывает разрешения этих ИНН в базе данных портала icaze.e-gov.az одним нажатием кнопки.

«Информация, полученная мною из социальных сетей, свидетельствует о серьезных проблемах в этом направлении. Министерство экономики и АСАН допускают противоречащие решению Кабмина нарушения в процессе отзыва разрешений», — сообщил он. По словам эксперта, из-за отсутствия уведомлений об отзыве разрешений, были наложены штрафы. В то же время отсутствуют эффективные и гибкие механизмы, позволяющие выяснить причины отзыва разрешений, и подачи новых заявок на получение пропусков. В довесок этому многопрофильные субъекты экономической деятельности лишались разрешения, если какое-то одно направление их работы не является разрешенным. В результате такая организация лишалась возможности работать в разрешенной сфере.

«Отмена разрешений для бизнеса, получившего льготные государственные займы, а также стратегически важных субъектов экономики говорит об отсутствии должного уровня интеграции между информационными системами правительственных учреждений, а также данных для принятия верных решений. Не заметны плоды работы по регулированию вопросов между Минэкономики и АСАН», — О. Гюндюз уверен, что ведомствам следует приложить совместные усилия в этом направлении. В то же время эксперт предлагает расширить возможности портала icaze.e-gov.az — одного из наиболее полезных цифровых решений, созданных за короткое время в рамках особого карантинного режима.

Решение аннулировать разрешения вызвало множество жалоб в социальных сетях. Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльнур Нифталиев уведомил, что решения по этому поводу принимает Минэкономики. «Наша система только регулирует вопрос, связанный с İT», — сообщил он.