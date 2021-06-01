Участник экс группы «Дайирман» ABD Малик (Калантарлы) – единственный в Азербайджане парфюмер–производитель. Сам создает формулы для своих новых ароматов, лично участвует в процессе их производства и разлива.

В интервью # Малик Калантарлы рассказал о том, как повлияли на его жизнь музыка, бизнес и… пандемия:

— Сегодня вы – успешный парфюмер, создатель нишевой продукции. Тяжело было расставаться с музыкой и той славой, которая была у группы «Дайирман»?

— Я живу сегодняшним днем. Популярность есть до сих пор, многие узнают, приглашают на телевизионные шоу. Да и вообще, можно сказать, что у меня одна нога – в бизнесе, другая – в музыке.

После распада группы я занялся сольной карьерой, выпустил много треков. Но интерес пропал, и я решил двигаться в другом направлении.

— Почему пропал интерес?

— Шоу-бизнес уже не тот, время не то. Люди другие, вкусы поменялись. Петь чисто для себя мне надоело, мою музыку понимали не многие. А ходить на свадьбы – не для меня.

— Как пришло решение заняться производством парфюма?

— Ароматы меня привлекали всегда. Со студенческой скамьи изучал парфюмерию, у меня всегда было около 15 флаконов в машине, и столько же дома. Друзья знали о моем увлечении, и всегда советовали заняться этим профессионально. Судьба сложилась так, что, будучи во Франции, где я принимал участие в популярном шоу «Форт Боярд», я был покорен всей этой атмосферой и решил остаться на некоторое время в этой стране, пошел снова учиться. В И в Баку вернулся уже дипломированным парфюмером.

— В каких странах реализуется ABDMalik Parfums?

— На сегодня это Азербайджан, ОАЭ, Катар и Москва. Несмотря на то, что для нишевой парфюмерии не особо важно иметь свой бутик, я подумывал над этим, но пандемия затормозила эти планы.

— Что вас вдохновляет на создание новых ароматов?

— Я понял, что парфюмерия как музыка, у нее свои ноты, свое настроение. Все как в музыке… Когда пишешь формулу своего аромата, это словно партитура. Мои ароматы ближе к восточным, их, кстати, очень любят арабы. Во время пандемии, когда поставки были приостановлены, они писали мне, просили отправить им их любимые ароматы. Во Франции я прошел восточную школу парфюмерии. Мои любимые ноты – уд, мускус, марокканская роза. Мне очень нравится добавлять, синтезировать необычные ноты – парфюмированная марихуана с розой, виски с вишней, табак с удом. Парфюм «собираю» в Баку – готовлю формулу, затем собираю аромат на заводе в Дубае или Турции. Флаконы заказываю из Италии. Вся моя парфюмерия – унисекс.

— Нишевая и унисекс… А почему вы не занялись масс-маркетом?

— Для того, чтобы выпускать масс-маркет, нужны очень большие вложения. Лимитированная парфюмерия же дает создателю возможность раскрыться. Ты не думаешь о массовом производстве. Ты – как художник, выпустил, к примеру, 300 или 500 флаконов, и приступил к новой серии.

— Что характеризует успешного парфюмера?

— Нужно правильно попасть. Есть множество талантливых парфюмеров, которых никто не «слушает». Опять же, все как в музыке. Вот, Мири Юсиф – он попал, я – не очень. В любом деле нужно найти свою изюминку. С парфюмерией, как мне кажется, у меня получилось, с музыкой – не совсем.

И потом, нужно понимать, что у каждого сезона есть свой аромат. Это все нужно учитывать, когда занимаешься парфюмерией. Кроме того, правильно учитывать темперамент, характер… Наши люди – горячие, как итальянцы, поэтому мы любим более тяжелые, терпкие, даже назойливые запахи. Мы можем душиться, к примеру, удом летом, тогда как в Европе этого не сделает никто! Кроме того, чем активней образ жизни человека, тем меньше аромат будет задерживаться на нем. И, наоборот, у спокойных людей аромат «носится» дольше.

— Какие отзывы вы получаете?

— Пока что все отзывы положительные. Самые настоящие отзывы исходят от незнакомых, чужих людей. Хотя друзья признаются, что тоже в восторге. Местный потребитель любит мою парфюмерию за ее стойкость и шлейф.

— А какова стоимость? Самый низкий по стоимости и самый дорогостоящий аромат?

— В среднем цена за флакон составляет 300 манатов. Самый недорогой — 189 манатов. Самый дорогой – 450. Я предпочитаю 60 и 80 мл, считая, что 100 – это слишком много, человек хочет убежать в конце-концов от такого аромата. По статистике, те, кто пользуются «соткой», выбрасывают или дарят флакон, когда в нем остается около 20 мл.