Один из подозреваемых по делу о теракте в Париже отпущен из-под стражи

Правоохранительные органы выпустили из-под стражи одного из задержанных после нападения на прохожих возле бывшего офиса редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.

По данным телеканала, в отношении человека, отпущенного из-под стражи, пока не выдвинуто никаких обвинений.

Кроме того, был задержан новый подозреваемый. Он является соседом главного подозреваемого по комнате.

На данный момент в рамках расследования задержаны семь человек. Накануне сообщалось о пяти новых задержанных после нападения на прохожих.

Один из главных подозреваемых — 18-летний уроженец Пакистана. Известно, что молодой человек приехал во Францию три года назад. Во время задержания у него не оказалось при себе документов, его личность всё еще проверяется. Ранее он дал признательные показания. Нападение произошло 25 сентября на улице Николя Аппера в 11-м округе Парижа. Мужчина, вооруженный мачете, ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Утверждалось, что среди пострадавших — двое сотрудников информационного агентства First Lines. (iz.ru)