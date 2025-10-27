В Париже, в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, вечером 25 октября задержали подозреваемого по делу о краже в Лувре. Задержанный собирался вылететь в Алжир. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Второго подозреваемого задержали в районе Сен-Дени, пишет Le Figaro.

Парижский прокурор подтвердил информацию о двух задержанных.

Всего в связи с кражей разыскиваются четверо. Двое поднимались в Галерею Аполлона с помощью автовышки, ещё двое участвовали в похищении и помогли сообщникам скрыться на скутерах. В поисках злоумышленников задействованы более 100 следователей, сообщил прокурор Парижа.

19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, включая ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, но президент Франции Эммануэль Макрон отклонил её просьбу.