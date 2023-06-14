Около 30 подозреваемых были задержаны в ходе операции против организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в Стамбуле.

Как передает #, об этом сообщает газета Sabah.

Команды отдела по расследованию финансовых преступлений регионального управления полиции при координации с прокуратурой изучили данные с 975 жестких дисков, полученных от 122 компаний, ассоциаций и фондов, связанных с Kaynak Holding.

«После завершения исследований группы, проводившие одновременные операции по 36 адресам, указанным в Стамбуле, поймали 28 подозреваемых в связях с запрещенной организацией», — сообщает издание.

Отмечается, что 4 подозреваемых находятся за границей. Помимо этого, силовики продолжают работу по задержанию еще 2 подозреваемых.