Oдин человек погиб в результате стрельбы в Новом Орлеане

По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC.

Согласно его данным, инцидент произошел в субботу около 23:42 по местному времени на пересечении двух улиц. Сотрудники полиции прибыли на вызов для проверки сообщений о нападении с применением огнестрельного оружия.

«По прибытии полицейские обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями, — цитирует телеканал пресс-релиз полицейского управления Нового Орлеана. — Все пять человек были доставлены в больницу, где один из них умер». Позднее полиции сообщили еще о двух доставленных в больницу раненых.

Пока не известно, что стало причиной стрельбы. Личность подозреваемого устанавливается. Следователи занимаются сбором улик и сведений.