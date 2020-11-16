Очередная оплеуха Москве?

Итак, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдовы Майя Санду фактически победила в прошедшем в воскресенье втором туре президентских выборов действующего главу республики Игоря Додона, взяв у него реванш за поражение в 2016 году.

После подсчета ЦИК 99% голосов она набрала 56,91% против 43,09% у Додона. Подсчет оставшихся голосов, как считают наблюдатели, уже никак не может изменить расклада – еще до объявления ЦИК официальных данных в штабе Санду начали праздновать победу, ее поздравили некоторые лидеры проевропейских партий, сообщает в частности ТАСС.

Звучат такие мнения, что своим успехом Санду обязана, прежде всего, агрессивной тактике, которую избрал ее штаб, критикуя Додона. А также мобилизации молдавских мигрантов в западных странах, которые в большинстве своем поддержали ее. Но вполне ли верно такое объяснение победы Санду, может, есть и другие причины? И что означает на практике для Молдовы появление прозападного президента, как это способно отразиться, например, на решении ее территориального конфликта — проблемы Приднестровья? На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Украинский политолог Игорь Семиволос:

— Президента Молдовы Игоря Додона за время его четырехлетнего правления сопровождали непрерывные скандалы, связанные как с его противостоянием с известным олигархом Владом Плахотнюком, по инициативе которого его несколько раз отлучали от власти решениями Конституционного суда, так и с информацией о политической коррупции самого президента и членов его команды.

Кроме этого, жестко ориентированная на Москву политика вызывала резкое неприятие всех проевропейски ориентированных избирателей.

Особый негативный шлейф вызвали кадры получения президентом Молдовы российских денег в целлофановом пакете. В связи с этим, он даже получил прозвище «кулек».

Дополнительный удар Додон получил от своих российских кураторов, которыми оказались не высшие представители путинской администрации, а клерки управления президента России по связям с соотечественниками.

Всё это, несомненно, подорвало авторитет этого политика в Молдове, хотя большинство аналитиков признавало, что борьба между двумя кандидатами будет жесткой и, если учесть потоки лжи и черного пиара со стороны российских СМИ, вещающих в Молдове, грязной.

В целом Майя Санду сумела опередить Игоря Додона как в самой Молдове, так и на избирательных участках за рубежом, причем в последних ее преимущество было подавляющим.

Избиратели из Приднестровского региона Республики Молдова в подавляющем большинстве голосовали за действующего президента. Но их голоса не могли изменить общей картины. То есть важность голосов, полученных на заграничных избирательных участках, несомненно, большая, но победа проевропейского политика была получена непосредственно в самой Молдове.

Следует отметить, что в Молдове парламентская республика и президент имеет церемониальные функции. Однако он во многом определяет вектор развития страны, поскольку его победа означает также прогнозируемую победу его политической силы на парламентских выборах. Уже не говоря о внешнеполитических моментах, которые, как в случае с позицией уже бывшего президента И.Додона по Крыму, играет существенное значение для Украины. Украинские политики отказались от любого взаимодействия с ним после его скандальных утверждений.

Произойдут ли какие-то положительные изменения в деле урегулирования Приднестровского конфликта? Думаю, что нет. И дело не в личности нового президента, а в политике России, которая использует этот конфликт для оказания влияния на Кишинев.

Радует, однако, что Москва на этом направлении получила очередную оплеуху, что означает медленное, но верное ослабление ее влияния на постсоветском пространстве.

Директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда:

— Полагаю, что у победы Майи Санду несколько составляющих. Думаю, наши читатели могут сами их расставить в порядке значимости.

Первая — достаточно грязная кампания против нее в исполнении политических оппонентов.

Вторая — отсутствие в биографии Санду громких коррупционных и других скандалов, которые можно было бы развернуть против нее.

Третья — мобилизация трудовых мигрантов за границей.

Четвертая — фактор самого Игоря Додона, ведь скандал с «кульком» стал убийственным для его имиджа.

Пятая — фактор коронавируса, продемонстрировавший не только не всегда эффективные действия власти, но и снизивший явку избирателей. Совокупность факторов ни приуменьшает значение победы госпожи Санду, ни делает проще ее работу в качестве президента Молдовы.

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Теперь остается только ждать, что же предпримет Москва…