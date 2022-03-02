Скорого заката России ожидает экс-министр финансов, профессор Салех Мамедов. По его словам, это логичный исход беспрецедентных западных санкций – российская экономика погружается в глубочайший кризис.

В XXI веке мир переживает свои самые тяжелые и беспокойные дни. Он либо погибнет от рук тирана, либо освободится от него. Украина не одинока – в ее поддержку выступили 99% земного шара, говорит финансист в беседе с #:

«С начала недели вступили в силу жесточайшие санкции, каких доселе не видело ни одно государство. России закрыт доступ к технологиям – это конец производству, оборонной промышленности. Даже обычный танк не сойдет с конвейера. Перекрыт доступ к SWIFT, заморожены валютные резервы, перекрыты все пути. Недолог час империя рухнет. К этому следует готовиться азербайджанским чиновникам, бизнесменам и рядовым гражданам для минимального ущерба».

Приближающийся закат России не может обойти стороной нашу республику еще и в силу глубоких торговых связей. Профессор предлагает свой рецепт выхода: по возможности избегать сделок в рублях и рублевых вкладов, торговать исключительно в местной валюте. Экономист поясняет, что последнее соглашение о союзе с Россией содержит этот момент — его обговаривают отдельно. И на то есть причины. Путин предвидел такой сценарий, поясняет он:

«Наиболее оптимальным и безопасным каналом для международных денежных потоков в Россию становится манат. При этом важно, чтобы все эти меры были строго согласованы с АБР и ФРС США, иначе рискуем столкнуться с заморозкой собственных валютных резервов и напороться на санкции. Девальвация рубля стала первым сигналом надвигающейся бури. Курс российской валюты к доллару уже превысил 110 рублей. И очень скоро он приблизится к 500, 1000, 10000 руб. за доллар. Фондовые биржи, вероятно, полностью остановятся».

Мамедов предостерег инвестировать в российскую недвижимость – цены на нее через месяц-два упадут в десятки раз, — избавляться от облигаций и госбумаг российских компаний:

«Через Азербайджан и Турцию пролегают самые надежные для РФ транспортные и торговые пути. Россию накрыли беспрецедентные санкции в сфере транспорта — Европа, Азия, Америка, Африка для нее закрыты. Если учесть, что Иран тоже под санкциями, вся ответственность ложится на нас. Именно мы должны поддержать российский народ (не режим), создать инфраструктуру и условия для логистики, распахнуть таможенные ворота, включая аэропорты и порты, объявить их зоной свободной торговли, наладить оффшорные банковские операции, бизнес, организовать налаженную транзитную систему».

Кроме того, говорит ученый, нужно создавать специальные возможности для экспорта товаров, понизить регулируемые государством цены. В соответствии с новыми условиями профессор призывает начать масштабные реформы: «Ведь теперь у маната есть шанс стать региональной резервной валютой».