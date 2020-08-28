Обвиняемый стал «лишним» в суде?

26 августа 2020 года во время судебного заседания по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу судья Низаминского районного суда Нариман Мехтиев отказался допустить журналистов в зал суда под предлогом карантинного режима.

Хотим отметить, что принцип гласности судебного разбирательства является одним из принципов судопроизводства, в соответствии с которым суд рассматривает дело в открытом для публики судебном заседании. Прозрачность правосудия способствует осуществлению справедливого судебного производства, которое является одним из основных принципов демократического общества.

Принцип гласности судебного разбирательства заложен также в Гражданском процессуальном кодексе Азербайджанской Республики. Согласно статье 10.1 данного кодекса, в судах всех инстанций дела рассматриваются открыто, за исключением тех случаев, когда имеются причины для охраны государственной, профессиональной, коммерческой тайны, тайны личной и семейной жизни, соблюдения интересов несовершеннолетних лиц.

Если согласно требованиям Гражданского кодекса, дела во всех судебных инстанциях должны рассматриваться открыто, то на каком основании судья Низаминского районного суда Нариман Мехтиев отказался допустить на судебное заседание журналистов?

Для получения ответа на этот вопрос мы обратились к самому Нариману Мехтиеву, но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.

Известный адвокат Эльчин Садыхов считает решение судьи Нариман Мехтиева о не допуске журналистов на судебное заседание по делу Тофика Ягублу абсурдным.

«Судья мотивирует свой запрет решением Оперативного штаба, запрещающим собираться в закрытом помещении группами более пяти человек. Хочу напомнить, что Ягублу обвиняется по ст. 221.3 «Хулиганство, совершенное с применением оружия, или предмета, используемого в качестве оружия» УК Азербайджана. Во время рассмотрения таких дел в зале суда присутствуют судья, прокурор, адвокат и двое охранников. Это уже составляет пять человек. Если исходить из логики Наримана Мехтиева, то и обвиняемый Тофик Ягублу оказывается «лишним» в этом списке», — сказал Эльчин Садыхов.