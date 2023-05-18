Обвиняемая в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота Пашиняна — Гаяне Акопян объявила голодовку.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом в беседе с журналистами сообщила депутат фракции «Айастан» Агнесса Хамоян.

Акопян — мать погибшего в 44-дневной войне военнослужащего Жоры Мартиросяна. Ее задержали 17 мая по делу о похищении сына премьер-министра Армении.

По словам депутата, она не намерена прекращать голодовку, пока находится в СИЗО. Женщина плохо себя чувствует и слаба, но не намерена отказываться от очной ставки с сыном премьера.

«Она считает, что Ашот неправильно понял ее и все проясниться после очной ставки «, — сказала парламентарий.