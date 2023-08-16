Обнародованная министерством иностранных дел Франции информация о содержании телефонного разговора между главой МИД этой страны Катрин Колонна и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15 августа 2023 года является очередным доказательством неуважения Францией норм и принципов международного права, прав человека, а также азербайджанофобской политики.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Призываем Францию прекратить политику, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также вмешательство во внутренние дела Азербайджана и поддержать право изгнанных из Армении азербайджанцев на возвращение в свои дома», — отмечается в заявлении.