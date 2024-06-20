Община Западного Азербайджана, объединяющая в своих рядах изгнанных из Армении азербайджанцев, 20 июня – во Всемирный день беженцев выражает солидарность с перемещенными лицами всего мира и призывает мировую общественность уделять больше внимания вопросу беженцев.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Устойчивое решение проблемы перемещенных лиц заключается в создании условий для безопасного и достойного возвращения изгнанных людей к родным очагам. Община Западного Азербайджана намерена добиться цели возвращения своих членов на родные земли путем диалога. Община уважает нормы и принципы международного права, в том числе территориальную целостность и суверенитет государств, а также такие ценности, как мир, примирение и сосуществование.

Община Западного Азербайджана всегда готова к прямому диалогу с правительством Армении по вопросу возвращения. Несмотря на постоянные попытки общины наладить диалог, Армения все еще не ответила на ее призывы. Уклонение Армении от диалога не способствует подвижкам на пути к справедливому и устойчивому урегулированию.

Община Западного Азербайджана призывает правительство Армении уважать международные обязательства, связанные с правами человека, и создать условия для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев», – отмечается в заявлении.