В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно сообщению, подземные толчки зафиксированы в 12:49 по местному времени (13:49- бакнское время).

Эпицентр находился в Мраморном море у побережья района Силиври.

Очаг залегал на глубине 6,92 километра.

Землетрясение ощущалось в близлежащих провинциях.

Сообщается, что в момент землетрясения 151 человек получил травмы, выпрыгнув с высоты. Их лечение продолжается, угрозы жизни нет.

Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание, жертв и пострадавших нет. Но жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома. Многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова сочувствия в связи с произошедшим. Глава государства подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием ситуации. (по материалам турецких СМИ)