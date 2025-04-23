В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно сообщению, подземные толчки зафиксированы в 12:49 по местному времени (13:49- бакнское время).
Эпицентр находился в Мраморном море у побережья района Силиври.
Очаг залегал на глубине 6,92 километра.
Землетрясение ощущалось в близлежащих провинциях.
Сообщается, что в момент землетрясения 151 человек получил травмы, выпрыгнув с высоты. Их лечение продолжается, угрозы жизни нет.
Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание, жертв и пострадавших нет. Но жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома. Многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова сочувствия в связи с произошедшим. Глава государства подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием ситуации. (по материалам турецких СМИ)