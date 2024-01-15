Землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 20:52 произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда — 5,7. Энергетический класс 14,3. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Толчки на территории Республики Бурятия ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, в городах Северобайкальске и Улан-Удэ.