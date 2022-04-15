В МВД Азербайджанской Республики внимательно и с пониманием отнеслись к вчерашнему обращению руководителей ряда журналистских организаций и СМИ, направленному министру внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаяту Эйвазову в связи с задержанием 13 апреля в Масаллинском районе учредителя и главного редактора регионального новостного сайта “Cenub.az” Захира Аманова, с просьбой с учетом его заслуг перед отечественной журналистикой и преклонного возраста не заключать подследственного под стражу на период ведения расследования и соблюдения максимальной объективности в ходе следственных мероприятий.

Уже сегодня, как сообщили # авторы обращения, с ними связались из аппарата МВД и проинформировали, что руководство ведомства ознакомилось с обращением, к просьбе известных и уважаемых в республике журналистов в правоохранительной структуре отнеслись с благосклонностью, в связи с чем прозвучали заверения, что будет проведено объективное расследование и предприняты необходимые шаги для оказания содействия.

Напомним, что документ подписали Ариф Алиев, председатель журналистского объединения Йени Несил; Эльчин Шихлинский, председатель Союза журналистов Азербайджана, главный редактор издания «Айна-Зеркало»; Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan ; Гулу Магеррамли, директор канала Pressklub TV; Аваз Зейналлы, главный редактой сайта xural.com.

PS. Только, что поступила информация, что задержанный 13 апреля главный редактор регионального новостного сайта “Cenub.az” Захир Аманов вышел на свободу.