Оборонное ведомство Турции сообщило о взрыве на пути патруля в Идлибе

На пути следования 21-го совместного патруля Турции и России в Идлибской зоне деэскалации во вторник произошел взрыв.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Взрывное устройство было заложено террористами в один из автомобилей, припаркованных на пути следования военных двух стран. Пострадавших нет, двум автомобилям нанесен незначительный ущерб.

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули решимость Анкары к продолжению совместного патрулирования на северо-западе Сирии, отметив, что будут приняты все необходимые меры в данном направлении.

| 2020-07-14T20:49:46+04:00 14 июля 2020, 21:10|12345 (Пока оценок нет)
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