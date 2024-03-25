Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев не явился в понедельник в МИД Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

«Посол России не прибыл в МИД», — сказал он.

Российский дипломат был вызван в МИД Польши в связи с инцидентом, произошедшим утром 24 марта, когда Минобороны Польши сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной. По этим данным, речь шла о российской крылатой ракете.

По версии польского командования, ракета, запущенная дальней авиацией РФ, влетела в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинула его спустя 39 секунд. Доказательств для этих заявлений представлено не было.