В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 854 человека.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 345, второй — 750, третьей — 5 391, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата — 368 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 395 825, из них первую дозу вакцины получили 5 320 787, две дозы — 4 817 513, бустерную дозу — 3 031 776 человек.