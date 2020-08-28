Обнародован суточный отчет о количестве больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 142 случая заражения коронавирусом, 97 человек вылечились, 3 человека скончались.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 6 014 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший период проведено 904 506 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35986 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 33461 человек вылечился, 527 скончались, число активных больных составляет 1998 человек.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.