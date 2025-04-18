Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, подует юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем — 15-20° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на уровне 768 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 45-50% днем.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах днем возможны кратковременные осадки. Ночью и утром местами возможен туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — от 3° мороза до 2° тепла, днем — 10-15° тепла.