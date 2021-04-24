Обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии обнаружили у берегов Бали

В водах у берегов острова Бали обнаружили обломки подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, экипаж которой ранее на этой неделе перестал выходить на связь. Об этом в субботу, 24 апреля, Daily Star.

Сканирование дна определило, что крупный объект находится на глубине 850 м, а масляные пятна обнаружены в радиусе 10 миль от того места, где с подлодкой потеряли контакт.

Командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно подтвердил обнаружение обломков подлодки. Среди них — емкость со смазочной жидкостью и устройство защиты торпед, добавил маршал авиации Хади Тьяджанто.

«Объекты, обнаруженные возле последнего места нахождения субмарины, считаются частями субмарины. Они никогда бы не отделились от подводной лодки, если бы не было давления», — отметил он.

При этом известно, что запас кислорода на судне закончился еще в пятницу примерно в 23:00 мск.

Ранее к поискам подлодки присоединились два австралийских военных корабля — фрегат «Анзак» HMAS Ballart и судно пополнения флота HMAS Sirius.

Недалеко от места, где находилась подлодка перед исчезновением, обнаружили нефтяное пятно.

По данным «Газета.ру», разводы дизельного топлива на поверхности океана говорят о том, что, возможно, топливные цистерны лодки дали течь, что позволяет предполагать разрушение как легкого, так и прочного корпуса подводной лодки избыточным давлением воды.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля. Судно, на борту которого находятся 53 человека, проводило тренировочные пуски торпед. Исчез аппарат примерно в 60 милях к северу от Бали.

Свою помощь предложили Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция. По данным минобороны Индонезии, подлодка KRI Nanggala 402 была построена в Германии в 1977 году, поступила на вооружение флота Индонезии в 1981 году. В 2012 году завершилась ее двухлетняя модернизация, которая проводилась в Южной Корее (iz.ru)