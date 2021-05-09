Обломки неуправляемой ракеты «Чанчжэн-5Б» упали в Индийский океан

Обломки отработавшей ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» вошли в атмосферу Земли и упали в акватории Индийского океана. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Китайскую программу пилотируемых полетов.

«Девятого мая в 10.24 (6.24 по бакинскому — ред.) обломки ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты. Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.