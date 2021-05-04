Обломки китайской ракеты могут нанести вред жителям Земли

Неизвестно, куда могут упасть части тяжелой ракеты «Чанчжэн-5B», запустившей на орбиту первый модуль китайской станции. Об этом рассказал астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже в интервью информагентству dpa во вторник, 4 мая.

Центральная ступень ракеты весом в 20 тонн кружится вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть, пояснил британский ученый. По словам Макдауэлла, основная часть ракеты не контролируется и не имеет определенной траектории полета, которая могла бы привести к ее падению в заданное место в море. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или на ненаселенную местность, но есть риск того, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости, указал далее астрофизик.

«В худшем случае это будет как крушение небольшого самолета, обломки которого разлетятся на сотни километров», — заявил Макдауэлл и отметил, что неизвестно, сколько обломков останется после возвращения ракеты в плотные слои атмосферы, но их будет «достаточно, чтобы нанести ущерб».

29 апреля ракета доставила на орбиту первый модуль китайской станции весом 22 тонн. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае.