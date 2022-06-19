Певец и бизнесмен, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов открывает для бакинцев современный бесплатный пляж, оборудованный всем необходимым для отдыха условиями.

Об этом сообщил сам EMIN, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов накануне своего концерта в Sea Breeze.

Общественный бесплатный пляж на территории курортного поселка Sea Breeze уже полностью готов и ждет встречи с отдыхающими.

«В ближайшие дни установим указатели и пляж будет в полной мере функционировать», — подчеркнул Агаларов.