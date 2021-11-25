Объединенные Арабские Эмираты выделили $10 млрд для инвестиций в экономику Турции.

Об этом, как передает Анадолу, заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре председатель правления Государственного инвестфонда ОАЭ — компании Abu Dhabi Development Holding Мухаммед Хасан ас-Сувейди.

«Объединенные Арабские Эмираты выделили фонд в размере $10 млрд для инвестиций в Турцию «, — сказал ас-Сувейди.

Ранее между Центральным банком Турецкой Республики и Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Церемония подписания документа состоялась в рамках визита наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бин Заида ан-Нахайяна в Анкару.