О разных сортах одного и того же

Казалось бы, всему должен быть предел. Это в теории. А на практике, порой происходят в Азербайджане события, которые свидетельствуют о наивности верящих в существование каких-то ограничителей для носителей ряда, мягко говоря, не лучших черт людского характера. Пресловутый шкурный интерес заставляет некоторых господ осуществлять такие морально-нравственные кульбиты, что только диву даешься.

Говоря конкретнее, одной из наиболее обсуждаемых в среде отечественной журналистики тем последнего времени является прекращение выделения финансовой помощи со стороны Фонда государственной поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана для газеты «Каспий», которую долгие годы возглавляет Сона Велиева. Это, если кто-то не в курсе, супруга снятого со всех должностей экс-помощника президента и главы общественно-политического отдела президентской администрации Али Гасанова.

Напомню, что на протяжении многих лет газета «Каспий» получала от Фонда очень солидные средства. При этом, данное издание так и не смогло обеспечить себе респектабельности, читательской любви. Будь иначе, газета давно бы уже искоренила свою критическую зависимость от средств, которые ей выделялись по линии Фонда. Этого не произошло даже с учетом того, что многие в нашей стране, это общеизвестный факт, дают рекламу в СМИ, исходя из того, кто является его владельцем.

Имя Али Гасанова, в пору его многолетнего фавора, способно было обеспечить солидную прибыль от рекламы для «Каспия». Так что, времени для обеспечения финансовой независимости у данного СМИ было много. Но, в реальности авторам, которые писали в эту газету на гонорарной основе, выплачивались сущие гроши. Мягко говоря, не шиковали и журналисты данного издания. Но это никогда не волновало С.Велиеву. Тем циничнее звучат ее речи о том, что прекращение финансирования газеты со стороны Фонда может привести к тому, что 50 штатных работников издания и 50 пишущих авторов останутся без работы.

Кстати замечу, что указанные цифры, на мой взгляд, сильно раздуты. Не было, по имеющейся у меня информации, у газеты «Каспий» такого количества пишущих на гонорарной основе авторов. В любом случае, действительно печально, что некоторые из коллег останутся без заработка. Но, я всегда придерживался того мнения, что не хороший журналист должен искать место работы, а СМИ должны бороться за сотрудничество с хорошими журналистами.

Проще говоря, действительно талантливые, трудолюбивые и сделавшие себе имя коллеги, на мой взгляд, без работы не останутся — их переманят иные СМИ. Что до тех, кто привык протирать штаны и делать карьеру, лебезя перед начальством и не являясь самодостаточной профессиональной единицей, то их совершенно не жаль. Эти люди не имеют к нашей профессии никакого отношения. Хотя, объективности ради надо признать, что процент случайных людей в азербайджанской журналистике был и остается очень высоким, что с «Каспием», что без него.

Ярким доказательством тому является тот позорный для нас факт, что директором Фонда государственной поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана до сих пор является Вугар Сафарли. Нет у этого человека никаких заслуг перед нашей профессией, он вообще не в состоянии написать статью, которую бы не постыдилось опубликовать уважающее себя издание. Тем не менее, именно он определяет, какому СМИ нужно выделять финансовую помощь, а какому нет.

Благодаря кому В.Сафарли стал тем, кем стал? Во многом, благодаря Али Гасанову. И что вы думаете? Стоило А.Гасанову потерять свою должность, как именно В.Сафарли выступил в роли того, кто лишил газету «Каспий», во главе которой стоит жена недавнего покровителя главы Фонда и, финансовой помощи. Тем самым, В.Сафарли как бы пытался всем показать, что готов на все, ради спасения самого себя, ради пресловутого шкурного интереса.

Естественно, носитель такого рода «ценностей» может представлять определенный интерес для отечественных телеканалов, заинтересованных в демонстрации обществу истинного лица той или иной персоны. В частности, для ОТВ (ITV), где выходит программа «3D». Ее специфика состоит в том, что виртуальным ведущим программы является Дадаш Дадашлинский. Гостями программы были уже чиновники разного уровня, известные в обществе персоны.

Пригласили в «3D» и В.Сафарли. Подозреваю, что для того, чтобы услышать от него ответы на многие интересующие общество вопросы. Но, глава Фонда не пришел, что побудило авторов программы «3D» вывесить плакат, гласящий о том, «Вугар Сафарли объявлен в розыск». Шутка, на мой взгляд, не ахти какая смешная. Но уж точно она не стоит того, чтобы глава Фонда переходил к угрозам в адрес руководства программы «3D».

Он заявил, что его приглашали на передачу всего один раз. Это, если кто-то не понял, такая своеобразная форма «опровержения» была. Ее посредством господин Сафарли как бы намекал, что звать его нужно многократно. Но, глава Фонда — не Дед Мороз на Новогодней Елке, которого по нескольку раз зовут дети, жаждущие получить подарки! Хотя, поди и объясни очевидное тому, кто привык лавировать «между струйками».

Сложность этой задачи подтвердил и сам В.Сафарли, когда заявил, что у него нет в мыслях присаживаться напротив куклы. То есть, он реально не понимает, что есть гигантская разница между виртуальным ведущим и куклой! Он, судя по всему даже мысли допустить не может, что в реальности Дадаш Дадашлинский — это два телеведущих, которые ведут диалог с гостем студии.

Вдумайтесь в ужас происходящего! Человек, выделяющий средства отечественным СМИ просто интеллектуально не способен понять, что программа «3D» — это труд группы людей, что это та же редакция, но выбравшая иной формат общения с респондентами, выпуск иного продукта для зрительской аудитории! В конце концов, В.Сафарли не осознал даже того, что ему бесплатно предоставили возможность для пиара посредством смотрибельного шоу.

Глядя в «книгу» он увидел… вовсе не буквы, слова и предложения. Вугар Сафарли счел, что вывешивание его фото в студии программы «3D» является бескультурьем, за которые ОТВ ответит в ближайшее время. И в чем-то он прав. Я также считаю, что не культурно портить телезрителям настроение, вывешивая портрет этого чиновника. Мало ли, вдруг у кого-то сердце слабое, или просто было хорошее настроение. Зачем его портить, зачем все усложнять, вывешивая фото главы Фонда?! В жизни и без того немало сложностей, неприятностей.

Ведь живем мы ныне, рассуждая о том, что более шокирующее явление — возмущение Соны Велиевой отказом Фонда и далее финансировать газету «Каспий», легкое и спокойное отречение Вугара Сафарли от своего вчерашнего «патрона», или же угрозы директора Фонда телеканалу ОТВ. Кто-то скажет, что С.Велиева и В.Сафарли — разные сорта одного и того же. А кто-то вздохнет и промолвит: «приплыли»…