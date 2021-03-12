О проповедях и заповедях: совет Марии Захаровой

Москва считает абсолютно недопустимым и аморальным любые формы надругательства над памятью тех, кто героически боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Никакого имени она не называла. Но СМИ РА уточняют, что речь идет о том, что в освобожденной от армянских оккупантов Шуше якобы был снесен памятник дважды Герою Советского Союза гвардии полковнику Нельсону Степаняну.

«Обозначенная вами информация проверяется, и в случае подтверждения рассчитываем, что азербайджанские власти предпримут соответствующие меры для исправления ситуации… Я хотела бы напомнить, что Россия, Армения и Азербайджан солидарны в том, что победа над нацизмом достигнута ценой неимоверных усилий всех народов СССР и наш долг – сохранить эту память перед будущими поколениями. Об этом не раз говорили и президент Азербайджана, и премьер Армении, и президент РФ», — сказала мария Захарова.

Рассчитывать госпожа Захарова может на что угодно, вплоть до того, что с РФ в ближайшее время снимут санкции за аннексию украинского Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе. Реальность же, как известно, другая. Санкции с РФ не только не снимают, но и накладывают все новые и новые. Что же касается речи о недопустимости и аморальности любой формы надругательства над памятью тех, кто героически боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, то тут госпоже Захаровой неплохо было бы вспомнить о том, что произошло в 2019 году в аннексированном Крыму.

В мае 2019 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Орловка Нахимовского района Севастополя. Были разбиты две мемориальные плиты с именами погибших в годы Великой Отечественной войны. В августе 2020 года в Сочи имел место факт осквернения мемориала «Героям хостинцам, погибшим в 1941–1945 годах». Это группа людей ходила по мемориалу, а некоторые из них с разбега запрыгивали на элементы памятника. Из совсем свежего — днем в пятницу в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала «Группа братских могил Советских воинов 1941–1944 годов, 1946 года» в городе Армянск, что в Крыму, полностью разбиты две мемориальные плиты и повреждены еще несколько. Да, вандал задержан правоохранителями, но факт вандализма все же имел место! Не впервые, как видим. Так что, российской стороне лучше бы выяснить причины роста таких проявлений вандализма у себя в стране, для начала.

Идем далее. В советское время, до оккупации Арменией 20% территорий Азербайджана, во всех городах и районах были установлены памятники героям Великой Отечественной войны. Сейчас, как свидетельствуют все побывавшие на освобожденных территориях журналисты и дипломаты из разных стран мира, там одна выжженная земля. Снесены, уничтожены и все памятники героям ВОВ. Но никогда МИД РФ не выступал с возмущением по этому поводу. Хотя очевидно, что прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди.

И еще. Российская сторона периодически поднимает вопрос недопустимости героизации пособников фашизма, но памятник Гарегину Нжде как стоял, так и стоит в Ереване. Более того, статуя Нжде была установлена в январе этого года в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Она появилась в городе Ходжавенде. Да, потом ее прикрыли, но как-то же она там появилась! С молчаливого, замечу, согласия российских миротворцев.

Продолжая тему вандализма. Пару лет назад армянские вандалы по инициативе армянского оккупанта Аршака Закаряна, угрожавшего «дойти до Баку», разбили кувалдой надгробную плиту с могилы национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова. Он похоронен на Аллее шехидов в Агдаме, однако оккупанты демонтировали надгробие, вывезли его в Ханкенди и в центре города уничтожили его. В Сети имеется соответствующее видео с закадровыми комментариями Закаряна.

Могила героя Багирова в Агдаме была благоустроена после освобождения района от оккупантов. Ее впервые за 27 смогли посетить дочери шехида. Но вандализм со стороны армян в отношении героя азербайджанского народа, который нам дорог не меньше, чем герои ВОВ, никогда и никем из РФ не комментировались. Молчала на сей счет и Мария Захарова.

И сейчас она помалкивает, после сообщений о том, что на оккупированных армянами около 30 лет азербайджанских территориях уничтожены исторические культурные памятники, разрушены города. К слову, на своей странице в Instagram всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал о вандализме, совершенном в отношении мавзолея азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в Агдаме.

Знаменитый фотограф отметил, что ранее посещал мавзолей до нападения армянских воинских частей в 1992 году, и сфотографировал его. «После освобождения города в ноябре 2020 года я вернулся и увидел, что гробница, в которой была похоронена поэтесса, была разрушена, и даже ее кости были извлечены из могилы. Возможно, это сделали те люди, которые в свое время пили воду из акведука, построенного на ее деньги», – подчеркнул Реза Дегати.

Ау, госпожа Захарова, где вы? Отзовитесь, отреагируйте на этот факт вандализма с армянской стороны, осудите его. Что до памятника Нельсону Степаняну, то в Азербайджане обязательно разберутся с этим вопросом. В том числе и потому, что он, Н.Степанян, родился в азербайджанском городе Шуша. Кроме того, осенью 1927 года, по окончании семилетки, Нельсон выехал в Баку и поступил в Бакинское пехотное военное училище, которое он не закончил в связи с расформированием училища в 1931 году. После чего он пошёл работать на нефтеперегонный завод в Баку и работал там слесарем.