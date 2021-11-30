Сказать, что это было омерзительно — ничего не сказать. Освобожденный от должности замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов признался журналистам, что это решение было для него неожиданностью. Уже забавно. Потому, что никто и никогда не занимал высокую должность вечно. И неожиданностью, на мой личный взгляд, было то, что носитель таких морально-этических ценностей занимал высокий пост в Министерстве молодежи и спорта.

Прямо, как в одном из эпизодов захаровского кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Когда у барона спрашивают о причинах развода с женой. «Объясните суду — почему 20 лет все было хорошо, и вдруг такая трагедия? «, — спрашивает судья. «Извините, господин судья, но 20 лет длилась трагедия и только сейчас может быть все хорошо», — ответил барон. Параллели, на мой взгляд, более чем очевидные. Почему я так считаю? А вы послушайте, до какой степени раболепства опустился Исмаил Исмаилов. «Несмотря на это, я до конца жизни останусь рабом нашего президента. Я готов на все ради главы государства. Я 15 лет занимал пост замминистра. Но нет ничего вечного. Всему своему развитию страна обязана президенту. Пусть Аллах хранит нашего президента», – сказал он.

Мы в каком веке, в каком государстве живем? Кто или что заставляет людей так унижаться? Вот у теперь уже бывшего замминистра есть семья, друзья, просто знакомые. И все они конечно же уже в курсе его спича. Как он им в глаза смотреть будет? Как он далее представляться будет при знакомстве? Неужто, «раб президента»? И визитку с соответствующим указанием статуса закажет?

Кстати, Исмаил Исмаилов напомнил, что он также является кандидатом наук и профессором, отметив, что после этого будет заниматься научной деятельностью. Ну, если и научной деятельностью он будет заниматься также, как раболепствовать, то его ждут большие успехи. Но все же, не дает покоя вопрос — неужели нельзя было молча, с достоинством уйти?!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не нуждается в такого рода подхалимах, льстецах. Потому, что он уже вписал свое имя в историю Азербайджана в качестве того, кто освободил находившиеся почти три десятка лет под армянской оккупацией наши земли. Он сделал это вопреки позиции таких могучих держав, как США и Франция. Он вернул великую Шушу. Он возрождает ее, и весь Карабах. Благодаря ему реальностью стало то, что казалось несбыточной мечтой. Реализуется проект Зангезурского коридора, который соединит Нахчыванскую автономию Азербайджана с западными районами республики. Этот проект объединит весь тюркский мир. И данную, очевидную мысль, подтвердил состоявшийся в Ашхабаде 15-ый саммит лидеров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Этот саммит открыл и новую страницу в азербайджано-иранских отношениях. Плюс, Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Ну и еще один момент. «Я всегда говорил, что мы должны учиться этому у Вас», — сказал президент Пакистана Ариф Алви главе нашего государства. Это были слова президента ядерной державы, пятой по численности населения страны мира! А теперь ответьте, нуждается ли президент Азербайджана Ильхам Алиев, добившийся таких исторических побед, снискавший уважение среди руководителей ведущих мировых держав, в жалком падхолимаже Исмаила Исмаилова? На мой взгляд, это риторический вопрос.

Но вся беда в том, что у нас в стране таких, как Исмаил Исмаилов, немало. Общественность республики помнит, что в свое время заявлял Гаджибала Абуталыбов, будучи главой ИВ Баку. Он утверждал, что если его снимут с занимаемой должности, то для него не будет большой чести, как стать сторожем могилы Гейдара Алиева. И что? Абуталыбова давно уже сняли, прошли многие годы, а выполнять свое обещание он как-то не спешит.

Такого рода случаев шокирующей, режущей слух лести, можно привести очень много. А ведь действовать так, как Исмаил Исмаилов и Гаджибала Абуталыбов, могут только абсолютные посредственности, циничные карьеристы. И именно о людях такого склада писал в свое время Пушкин. «Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства», — писал классик почти два века назад, но как будто о нашей грустной сегодняшней действительности.