Власти США считают, что сейчас пока слишком рано говорить о возможности предоставления гарантий безопасности Швеции или Финляндии в свете потенциального вступления этих стран в НАТО, однако в перспективе Вашингтон готов обсуждать потребности двух стран в сфере обороны. Такую позицию изложил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Как мы говорили раньше, во-первых, мы поддерживаем политику «открытых дверей» НАТО. Во-вторых, какие бы ни были обсуждения о членстве в НАТО, они будут вестись между властями этих двух стран и альянсом», — сказал он. По словам представителя американского военного ведомства, «США не стали бы забегать вперед» в этом вопросе.

«Что касается гарантий безопасности <…>, это слишком опережает то, на каком этапе сейчас находится обсуждение. Мы на регулярной основе работаем с обеими странами. У нас отличные партнерские связи и со Швецией, и с Финляндией. Мы уверены в том, что, если события будут развиваться в этом направлении, прочные отношения между военными, вероятно, позволят более широко и глубоко обсуждать их потребности в сфере безопасности», — добавил Кирби.