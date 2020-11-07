О чем будут говорить Баку и Ереван после войны?

Сейчас эта тема может показаться не очень актуальной, но, судя по ходу событий, процесс не за горами. Речь о том, что, когда Азербайджан добьется поставленных перед армией целей, то есть, полностью вытеснит армянские подразделения с территории республики, обязательно встанет вопрос дальнейших переговоров с Арменией, хотя бы для заключения какого-то соглашения для предварительного оформления отношений в новых условиях. И интересно, что в такой ситуации попытается выторговать для себя Ереван? И какие условия, скорее всего, продиктует со своей стороны Баку?

Можно предположить, что Азербайджан сам, первым, выдвинет обязательство соблюдать культурные и образовательные права местного армянского населения, которое пожелает остаться жить в своих домах в Карабахе. А вот какие еще могут быть темы и моменты для переговоров? На что смогут рассчитывать Армения и ее покровители? Есть ли, скажем, у России, Франции какие-то рычаги воздействия на Баку, чтобы он принял какие-то из требований Еревана?

На эти вопросы # ответил известный политолог Расим Мусабеков:

— Есть вопросы, которые должны решаться в первую очередь, и, в общем, логика, последовательность этих вопросов очерчена в базовых принципах Минской группы ОБСЕ. Задача первая – установление прочного мира. И она предполагает вывод всех вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Сегодня Баку требует вывода этих сил не только из семи районов вокруг Нагорного Карабаха (НК), а вообще с территории страны. Если среди них есть лица местного происхождения, которые служили в неких полицейских формированиях для обеспечения внутренней безопасности, они, конечно, могут остаться. Но что касается всей тяжелой техники – танки, «Смерчи», и прочее дерьмо армянское, с нашей территории, вместе с военнослужащими Армении, должны уйти.

Делаться это все должно не односторонне, а в контексте обеспечения безопасности – имеется в виду, что здесь будет проводиться какая-то миротворческая операция. Это могут быть усиленные посты наблюдателей по периметру тех мест, где проживают армяне. Я думаю, что в какой-то мере будет осуществляться международный контроль и над коммуникацией, то есть, за линией Ханкенди-Шуша-Лачин-Горис, с тем, чтобы армяне из НК могли поддерживать связь с родственниками, которые оказались на территории Армении, передвигаться в обоих направлениях. Я думаю, что первоначально, скорее всего, переговоры будут касаться именно вот этой стороны вопроса.

Но заключение соглашения о выводе вооруженных сил будет означать, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, признает НК его частью. То есть, хоть и косвенно, но она подтвердит свою ответственность за то, что все эти годы оккупировала земли Азербайджана.

В базовых принципах есть и такой очень важный момент, как открытие в последующем коммуникаций между двумя странами. Имеется в виду, с учетом новой ситуации, в первую очередь электро- и газоснабжение, транспортное сообщение – все для поддержания жизнедеятельности в НК. Я думаю, что в первую очередь придется разминировать автодороги, восстановить разрушенные участки инфраструктуры. Придется очень серьезно заниматься приведением в порядок освобожденных территорий вокруг НК, которые фактически полностью разрушены – там не сохранилось ничего. И это задача следующего этапа. При котором армяне НК, которые бежали сейчас от войны в Армению, ровно как и азербайджанские вынужденные переселенцы, получат возможность вернуться к местам своего прежнего постоянного проживания.

Понятно, что тем, кто занимались зверствами, обстреливали Барду, Гянджу и т. д., вряд ли придет в голову задержаться на нашей территории и нести ответственность за содеянное.

Восстановление всей инфраструктуры займет, конечно, очень много времени.

Я не думаю, что на первых же этапах предстоящих мирных переговоров с Арменией могут быть достигнуты какие-то соглашения, связанные с будущим статусом НК. Даже во всех предыдущих планах на это отводилось достаточно много времени. Пока трудно говорить, что именно за статус получит НК в составе Азербайджана, во всяком случае, президент уже говорил о том, что он будет определяться с учетом новой ситуации.

Я хочу просто, чтобы всем было понятно – та же самая автономия не означает односторонний дар от центральной власти какой-то части своей территории. Это означает взаимные обязательства. То есть, если у армян НК будет претензия на внутреннее самоуправление, культурную автономию, то это должно будет сопровождаться подтверждением лояльности центральному правительству Азербайджана. Тут тоже потребуется время. Чтобы изменились общественные настроения. Чтобы появилось больше уверенности в безопасности, возникли какие-то элементы сотрудничества. Здесь тоже надо будет найти конкретную формулу для армян НК, которые решат остаться жить здесь. Но при всех случаях базовые их права — президент об этом неоднократно говорил и подтверждал – со стороны властей Азербайджана будут обеспечены. Имеется в виду, что они такие же граждане Азербайджана, соответственно, имеют точно такие же права по Конституции АР, которые есть у всех остальных жителей республики.

Такая последовательность действий предусмотрена и в базовых принципах МГ ОБСЕ. Понятно, что в связи с изменением ситуации в нее будут вноситься очень серьезные коррективы. Но суть остается та же.

И понятно, что если между Арменией и Азербайджаном будет подписываться какое-то соглашение, это будет означать взаимное признание территориальной целостности сторон – без этого мы с Арменией никаких документов подписывать не будем.