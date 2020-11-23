Нужна ли маска на улице?

По новым правилам карантинного режима, вступившим в силу с 21 ноября, ношение защитных масок стало обязательным для всех и везде. В стране вступил в силу обязательный масочный режим для всех — как и ранее, в закрытых помещениях, а теперь также и на открытом воздухе.

Теперь защитная повязка – обязательный атрибут даже на улице. В противном случае нарушителю грозит административное взыскание в виде штрафа в размере 100 манатов. При повторном нарушении сумма штрафа удваивается. В этой связи вопрос – а нужна ли маска на открытом воздухе, актуален как никогда раньше.

Ношение маски и правильное с ней обращение, а также периодическая обработка рук мытьем или дезинфицирующими спиртсодержащими средствами – три золотых правила профилактики заражения, сказал корреспонденту # доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла. Собеседник уверен, что роль защитной повязки велика, ведь во время разговора, кашля, чихания вирусы в составе выделений распространяются вокруг больного и представляют опасность для окружающих его здоровых людей.

— Угрожает ли сама маска, ее постоянное ношение, здоровью человека?

— Никак не угрожает. Воздух свободно проникает через изделие, а потому ношение маски не оказывает негативного влияния. Ведь если бы медицинская маска таила в себе угрозу, от нее пострадали бы в первую очередь врачи. Главным образом, хирурги, вынужденные носить ее постоянно. Хирургические операции могут длиться от шести до десяти часов, но мне еще не приходилось слышать, что кто-то из врачей пострадал от ношения медицинской маски.

В нашей ситуации усиленного распространения вируса ношение маски в закрытом помещении является необходимостью. При этом не менее важно придерживаться правил обращения с этим изделием. Маску нельзя трогать руками, она должна закрывать нос и рот, изделие должно быть свежим – его нельзя носить дольше указанного срока. Ведь маски бывают двухчасовые, трехдневные и т.д. Словом, эффективность защитных фильтров зависит от того, насколько правильно и по назначению вы их используете.

— Как повлияла война на карантинное поведение людей?

— Освободительная война в Карабахе вызвала определённый эмоциональный фон и отодвинула на второй план санитарно-эпидемиологические ограничения. Карантинное поведение было нарушено. Люди игнорировали карантин, и что мы видим? Вирус проник во все районы, в сельской местности заражаются семьями. Статистика заболеваемости не отражают сложность ситуации с распространением коронавируса, поскольку фиксирует результаты тестирования. А ведь намного больше людей, которые не обращаются к врачам. Сейчас распространяются среди населения различные рецепты, люди ориентируются на предписания TƏBİB и пытаются справиться с заболеванием самостоятельно.

Во время торжеств по поводу победы в войне население практически не соблюдало карантинных ограничений, и это также увеличило число заразившихся. Сегодняшние меры правительства учитывают сложившуюся ситуацию и рассчитаны на перспективу – чтобы впредь обеспечить защищенность наших граждан в случае массового скопления людей на улице. И если раньше мы носили медицинскую маску только в закрытых помещениях, в транспорте, теперь это обязательно также на автобусных остановках. На открытом воздухе ношение маски необходимо еще и потому, что число заболевших рекордно увеличилось. Как уже говорилось, официальная статистика не отражает проблему в полной мере.

— Итак, ситуация сложная, и по этой логике маска становится непременным условием обычной прогулки в парке или на улице?

— Безусловно. Надо учитывать, что в отличие от статистики, фактическая обстановка очень непростая. Нужно это признать, и исходя из этого принять необходимость использования средств защиты не только в помещении, но и на улице. Наконец, ношение защитной маски на открытом воздухе повышает уровень дисциплины и люди охотнее соблюдают карантинное поведение в помещении и транспорте. Принимая это решение, Оперативный штаб при Кабинете министров учитывал эти обстоятельства. Что же касается опасений о каком-то вреде от медицинской маски, они совершенно безосновательны. Это самообман и предлог для отказа от соблюдения карантина.

P.S.:

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 3169 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 2597 человек). Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 25 215 человек. Решением Кабинета министров АР от 19 ноября 2020 года в республике был продлен и ожесточен карантинный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса и минимизации его возможных негативных последствий срок карантинного режима на территории страны продлен до 06:00 28 декабря 2020 года.