Новый YouTube проект для бакинцев

Главное управление культуры города Баку представило новый канал на YouTube- Bakı Mədəniyyət Kanalı. Ресурс построен на контенте, пропагандирующем искусство, образование и развлечения.

На канале будут представлены специальные видео-проекты #evdeqalspecials.

Как сообщили # в управлении, ранее брендинг Bakı Mədəniyyət Kanalı занял первое место в проекте Azerbaijan Design Awards.

Bakı Mədəniyyət Kanalı в период специального режима карантина и социальной изоляции ставит перед собой задачу развлечь зрителей и способствовать интересному времяпровождению людей, находящихся в домашней самоизоляции.

Гостями канала уже стали пианист и композитор, проживающий в Австрии Абузар Манафзаде, аниматор, живущий в Италии Франгиз Багирова, Арзу Мамедова из Дюссельдорфа и Осман Эюблу из Хорватии.

В ближайшее время на канале будут транслироваться новые развлекательные и информационно – познавательные передачи.