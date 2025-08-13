YouTube решил усилить защиту подростков от нежелательного контента и запустил в США тест новой ИИ-системы верификации возраста. Новый алгоритм будет анализировать, какие видео вы смотрите, и на основании этих привычек определять, взрослый вы или нет.

Как сообщает ABC News, на старте функция будет доступна ограниченному числу пользователей, но при успехе её могут запустить шире. Её цель — точнее вычислять возраст и фильтровать материалы, чтобы несовершеннолетние не натыкались на взрослый контент.

Но тут же встают вопросы приватности. Чтобы работать, ИИ будет следить за историей просмотров, и правозащитники опасаются, что такая система может нарушить анонимность, ограничить доступ к важным ресурсам. Например, к видео о проблемах подростков, таких как буллинг в школе и семье, что системой YouTube так же определяется как чувствительный контент.