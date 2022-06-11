В России будут открываться от 50 до 80 новых ресторанах «Макдоналдс» в неделю. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил бизнесмен Александр Говор, ставший новым владельцем сети ресторанов общественного питания.

По его словам, в течение следующих двух месяцев откроются все 850 ресторанов сети «Макдоналдс». Бизнесмен отметил, что 12 июня в Москве откроются 15 ресторанов.

«Затем мы открываем еще до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области, и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов», – добавил Говор, отметив, что после Москвы рестораны откроются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.

Ранее стало известно, что приложение бывшего McDonald’ cменило название. Теперь оно называется «Мой Бургер», правда оформить заказ там пока нельзя.

Сообщалось также, что у ресторанов бывшего McDonald’s в России появился новый логотип. На нем изображены две желтые палочки, представляющие собой картошку фри, а также желто-оранжевый круг – он символизирует бургер (aif. ru)