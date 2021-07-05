Французские виноделы с возмущением отреагировали на новую норму российского законодательства, согласно которой наименовать «шампанскими» разрешается только вина, произведенные в России. Франция и ЕС должны добиться «изменения этого неприемлемого закона», говорится в заявлении французского Комитета вин Шампани (Comité Champagne), распространенном в понедельник, 5 июля.

В объединении утверждают, что новые требования маркировки «не обеспечат российских потребителей четкой и прозрачной информацией о происхождении и характеристике вин». Кроме того, они «ставят под удар более чем 20-летние двусторонние переговоры между Европейским Союзом и Россией по защищенным наименованиям места происхождения». По данным Комитета вин Шампани, термин «шампанское» защищается в 120 странах.

Сопредседатели Комитета вин Шампани Жан-Мари Барильер и Максим Тубар призвали виноделов из Шампани на первых порах воздержаться от экспорта своей продукции в Россию.

В Париже заверили производителей шампанских вин в поддержке. «Последствия нового российского закона будут тщательно изучены, — написал в Twitter министр-делегат внешней торговли Франции Франк Ристер. — Не сомневайтесь: мы поддерживаем наших производителей и превосходство флага Франции. Да здравствует французское шампанское!». (DW)