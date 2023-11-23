Президент Аргентины Хавьер Милей выразил «четкую поддержку» Украины в войне с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский после телефонного разговора с аргентинским коллегой.

«Никакого баланса между добром и злом. Просто четкая поддержка Украины. Это хорошо замечают и ценят украинцы», — написал в X (бывший твиттер) Зеленский.

Также Милей предложил украинскому лидеру провести в Аргентине конференцию по мирному урегулированию военного конфликта в Украине. «Мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сообщила советник аргентинского президента по внешней политике и главный кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино.

Зеленский подчеркнул, что участие Аргентины в мирных усилиях очень важны. По его словам, он проинформировал Милея о ходе реализации своей «формулы мира» и пригласил его посетить Украину, чтобы «послать сильный политический сигнал».

После победы на выборах 19 ноября, на которых Милей набрал около 56% голосов против чуть более 44% у его соперника Серхио Массы, советник новоизбранного президента Мондино заявила, что Аргентина откажется от приглашения присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года.

«Я не знаю, почему так много интереса к БРИКС. <…> Мы не понимаем, какое преимущество будет у Аргентины на данный момент», — сказала Мондино.

Заявку на вступление в БРИКС от имени Аргентины подало предыдущее правительство страны. Посольство России «сердечно поздравляло» Буэнос-Айрес с одобрением заявки и отмечало «твердую поддержку» Москвой интеграции южноамериканского государства в организацию.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов после победы Милея на выборах выразил надежду, что курс предыдущих властей будет продолжен, в том числе в вопросе БРИКС.

В то же время новые власти Аргентины не собираются разрывать отношения с Россией, заверила Мондино. «Не может быть и разрыва [дипломатических отношений] с Россией. Должна быть экстремально серьезная ситуация, чтобы был отозван посол», — отметила советник президента.

Милей при этом заявил, что он является союзником США, Израиля и Запада. «Я указал, что не буду продвигать отношений с автократическими режимами, с коммунистами, с теми, кто не уважает мир, или с теми, кто не имеет демократических ценностей», — подчеркнул новый президент Аргентины. (moscowtimes.ru)