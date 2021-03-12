Новый миропорядок: суперсилой станет Турция – Каан Сарыайдын

Исторический визит духовного лидера католического мира Папы Франциска в Ирак и Иракский Курдистан, который проходил с 5 по 8 марта, ознаменовался крупным скандалом, спровоцированным руководством Курдского регионального правительства (КРП).

В ходе визита в столицу курдской автономии Эрбиль семья Барзани (глава КРП Нечирван Барзани, премьер-министр Масрур Барзани) лично представила Папе Франциску памятные марки числом шесть, которые были выпущены министерством связи в память о визите. На одной из марок был изображен сам Папа Франциск на фоне карты «Большого Курдистана» с включением восточных и юго-восточных территорий Турции. Что не могло не вызвать раздражения и осуждения Анкары. Министерство иностранных дел Турции отреагировало мгновенно и жестко, потребовав объяснений, и призвало уважать территориальную целостность своей страны и исправить «серьезную» ошибку.

«Некоторые самонадеянные власти КРП осмелились злоупотребить упомянутым визитом, чтобы выразить свои нереалистичные устремления против территориальной целостности соседних с Ираком стран», — говорится в заявлении МИД Турции. «Власти КРП лучше всех должны помнить разочаровывающие результаты таких лживых целей», — добавлено в заявлении. «Мы ожидаем срочного и четкого заявления от властей КРП, которое немедленно исправит эту серьезную ошибку», — добавили в МИД Турции.

Курды в очередной раз заявили о своих притязаниях на создание «Большого Курдистана» за счет соседней Турции, причем воспользовались историческим моментом, когда взгляды всего мира были устремлены на Ирак, и под каждым словом или действом как понтифика, так и его визави, мировая пресса и экспертное сообщество искали завуалированные месседжи.

Какие послания были адресованы Турции, в частности посредством карты «Большого Курдистана» на фоне портрета самого папы, что усмотрели в этом в Турции, кроме официального заявления, и какие выводы следует сделать турецким властям, прокомментировал в эфире программы «Her Açıdan» на телеканале Beyaz TV известный турецкий эксперт Каан Сарыайдын (Kaan Sarıaydın):

— Попробуем расшифровать цели визита Папы в Ирак. Этот визит прежде всего следует рассматривать как один из составляющих комплекса мер по экспансии Запада, в частности США, на Ближний Восток и реализации проекта по установлению нового мирового порядка. В США, как известно, глобалисты привели к власти Джо Байдена и его команду, которым и предстоит решать эту задачу. Начальный этап предусматривает финансирование всех террористических группировок в регионе, и процесс этот уже стартовал.

На втором этапе отправили папу в Ирак якобы с предложением о конфессиональном диалоге. Обратим внимание, с кем встречался папа – с духовным лидером шиитов, аятоллой Аль-Систани. что вызвало серьезное беспокойство иранских шиитов. Потому как в Иране религиозный лидер одновременно является политическим лидером, а папа в Ираке послал месседж о разделении политики и религии. И здесь стоит отметить, что Запад рассматривает шиитов как врагов Турции.

С другой стороны, папа встречался не только с Аль-Систани, но и с другими лидерами, в том числе террористических группировок. Он встретился и с христианским лидером, возглавляющим политическое движение «Вавилон» Раяном Аль-Кильдани, известным как «Раян-Халдей», возглавляющим военизированные формирования иракских христиан. Который ранее попал под санкции Министерства финансов США. Подчиняющееся ему формирование «50-я бригада» неоднократно нападало на жилые дома в городе Батнай, незаконно захватывало земли местных жителей, обвинялось в акциях устрашения, вымогательстве и нападениях на женщин.

И третья составляющая плана – одновременное расширение военного присутствия в регионе. США уже начали увеличивать число военных баз, и не случайно их создают у границ Турции. И хотя США в своей национальной доктрине назвали главными противниками Россию и Китай, а Турция вообще не упоминается в числе соперников, надо подчеркнуть, что в числе союзников ее тоже нет, а госсекретарь Энтони Блинкен еще в статусе кандидата на этот пост назвал Турцию «так называемым стратегическим партнером» Америки. Поэтому несмотря на то, что создание военных баз у границ Турции объясняют угрозами со стороны России, ясно, что направлены они против Турции. Сайт Пентагона постоянно публикует информацию и выражает беспокойство стремительным вооружением Турции и успехами ее военно-промышленного комплекса, прогнозирует, что турецкая морская флотилия имеет все шансы в скором времени стать одной из сильнейших в мире. Действительно, турецкий оборонный комплекс сделал большой прорыв, в связи с чем США рассматривают Турцию в качестве главного противника на пути реализации своих целей на Ближнем Востоке. И это беспокойство небезосновательно. Потому как планам США в регионе не суждено сбыться. В ближайшие годы им придется ретироваться и признать присутствие Турции в регионе как главного геополитического актора. Европа уже пошла на сговор с Турцией и сдала Грецию. Египет тоже пошел на соглашение с Турцией, договорившись о морских юрисдикциях в Восточном Средиземноморье, и ведёт сейсморазведочные работы на собственном континентальном шельфе, не заходя на шельф Турции. Министр энергетики Израиля тоже заявил о готовности сотрудничать с Анкарой по природному газу в Восточном Средиземноморье. И достаточно скоро европейские страны начнут один за другим признавать Северный Кипр, кипрские порты станут бриллиантом Восточного Средиземноморья, Северный Кипр станет промышленной страной. Нахчыван и Карабах тоже будет перестраивать Турция. Ливию и Сирию тоже. И даже в Африке Турция станет вторым после Китая крупнейшим инвестором. Так что, да, грядет новый мировой порядок, и новой суперсилой в нем будет Турция.