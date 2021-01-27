Новый глава Госдепа заявил, что миру нужно лидерство США

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что другим странам необходимо лидерство Вашингтона. Его слова приводит «Интерфакс».

Он считает, что международное сообщество «нуждается в руководящей роли» США. Глава Госдепа уверен, что страна будет ее играть, так как «мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США».

Блинкен также отметил, что что у Соединенных Штатов Америки по-прежнему есть наибольший потенциал на мировой арене для мобилизации других государств ради общего блага.