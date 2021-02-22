Новые возможности: железнодорожная ветка Горадиз – Агбянд послужит экономическому росту страны

Воссоздание транспортных путей, сопряженное с использованием в регионе нового транспортно-логистического пространства, послужит значительному снижению стоимости грузоперевозок, уверены в экспертных кругах. По свидетельству экономистов, создание новой транспортно-коммуникационной инфраструктуры приведет к серьезному росту нашей экономики.

С этой точки зрения, железнодорожная линия Горадиз – Агбянд в Физули имеет серьезное экономическое значение, поскольку упомянутая транспортная инфраструктура будет играть важную роль для поездок наших граждан на освобожденные земли, а главное, внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

«Стоит ли говорить, какое серьезное экономическое и стратегическое значение будет иметь для нашей страны 100-километровое железнодорожное сообщение, — сказал # депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. – В первую очередь заострю внимание на том, что упомянутый путь, безусловно, облегчит путь азербайджанским гражданам на наши освобожденные земли. А если учесть, что с победой в Отечественной войне и деоккупацией части страны многие азербайджанцы желают посетить родные края, преимущества этой железной дороги и восстановления транспортных коммуникаций в целом сложно переоценить»,

По словам парламентария, в довесок сказанному, таким образом получится добиться прямого железнодорожного сообщения между западной частью страны и Нахчыванской АР, что в целом усилит значение транспортного коридора в автономию. Наконец, развитие железнодорожного транспорта превращает нашу страну в региональный транспортный узел.

«На текущий момент республика принимает самое активное, в том числе и прямое финансовое, участие в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, — заметил он. – Все это, безусловно, послужит интеграции Нахчывана в эту транспортную сеть. А ведь это не что иное, как доступ для нахчыванских бизнесменов к транспортному коридору Восток – Запад, что представляет особенно большое значение в контексте строительства пути. Транспортный коридор также поможет наладить сотрудничество между бизнесменами западной части страны и Нахчывана. И все это вкупе, конечно же, серьезный стимул для экономического развития национальной экономики и экономики отдельно взятой Нахчыванской АР».

Иными словами, говорит Байрамов, новая железнодорожная ветка представляет серьезное значение для экономики всей нашей страны.

Как видно, трехсторонняя встреча в Москве лидеров Азербайджана, России и Армении открывает широкие перспективы для развития транспортных путей. По свидетельству экономистов, воссоздание коммуникаций сыграет серьезную роль в контексте регионального развития и безопасности, послужит дальнейшему восхождению ненефтяного экспорта и конгруэнтности местной продукции на зарубежных рынках.

«Создание новой транспортно-коммуникационной инфраструктуры приведет к серьезному росту нашей экономики. Поток грузов в автономию, проходивший раньше по территории соседнего Ирана, не просто сопровождался временными потерями, но и увеличивал стоимость перевозок. Теперь же перевозка грузов многократно возрастет, и, естественно, станет дешевле и эффективнее. В целом же это приведет к заторможенному ранее развитию инфраструктуры автономии», — говорит депутат Руфат Гулиев. По мнению собеседника, воссоздание транспортных коммуникаций открывает широкие экономические преимущества перед нашей страной, гарантирующие экономический рост.

«В перспективе мы можем привязать эти железные дороги к магистральным железнодорожным путям для интеграции в международную сеть для решения энергетических вопросов, увеличения объемов внешнеторговых операций, международной торговли. Приводить конкретные цифры в этой связи еще рано, но думаю, текущие проекты станут толчком для развития региональной экономики и политической стабильности», — заметил ученый.