Новые штаммы коронавируса выявлены в 94 странах

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC 202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в восьми странах, и их общее число достигло 94. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1), сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 «выявлен в восьми дополнительных странах, и по состоянию на 16 февраля 94 государства во всех шести регионах ВОЗ информировали либо о завезенных случаях [заболевания, вызванного этим штаммом], либо о передаче внутри общины». При этом «местная передача» коронавируса этой разновидности была зафиксирована в 47 странах. При этом доля заразившихся этим штаммом выросла, в частности, в Европе. Поступают также сообщения о растущих темпах заболеваемости и смертности среди лиц старшего возраста.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 9 февраля она выявлена дополнительно в двух странах, и их общее число достигло 46. В свою очередь штамм P.1 распространился в течение семи минувших дней в шести новых государствах, и теперь их насчитывается 21.