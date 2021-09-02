Это и есть лакмусовая бумажка. В Азербайджане внимательно следят за тем, что происходит в пока еще не освобожденном от армянских сепаратистов Ханкенди. Напомню, что распоряжением президента АР Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические зоны. Эта территория является составной частью Азербайджана. В том числе, естественно, и Ханкенди.

Где, пока еще не поднят флаг Азербайджана и где, что особо возмутительно, проводятся мероприятия, посвященные «Дню Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — А.Г.) Не допустить проведения которых у находящихся там российских миротворцев, которые взялись уже снабжать карабахских армян водой и всем необходимым, есть все возможности. Но, этого сделано не было. В том или ином формате провокационные мероприятия были проведены.

И глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, преспокойно гуляющий по Ханкенди, сделал очередное провокационное заявление. «На нас лежит историческая ответственность: жить и созидать на своей собственной родине, строить «Республику Арцах», руководствуясь нашими национальными ценностями и международно признанными правами», — заявил он.

Это — прямое нарушение азербайджанских законов, статья за сепаратизм. И российские миротворцы могли предостеречь Арутюняна от подобных речей, но не сделали этого. В Азербайджане все это увидели и сделали выводы.

В нашей стране сделали выводы и из очередного провокационного заявления МИД Армении. В нем утверждается, что «армяне «Арцаха» продолжают стоять перед угрозой физического существования и не могут жить под юрисдикцией Азербайджана». Ложь тут состоит в том, что нет никакой угрозы для армян Ханкенди, которые согласны признать законы Азербайджана, жить по ним. Все остальные будут отвечать по всей строгости наших законов, ибо они сами встали на путь сепаратизма. А к сепаратистам во всех странах мира отношение одинаковое.

Что до утверждения, что карабахские армяне «не могут жить под юрисдикцией Азербайджана», то такая позиция официального Еревана указывает на его способность определять выбор тех, кто проживает в Ханкенди. И выбор этот, по указанию из Еревана, сделан не в направлении мира, а в направлении будущих жестких, возможно военных, противостояний.

О том же говорит и послание к жителям Ханкенди, которое сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Право народа Карабаха на самоопределение является неоспоримым. Оно не может быть попрано путем применения силы», — сказал он. И добавил, что «Карабах на сегодняшний день хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства».

Эти речи Пашиняна свидетельствуют о том, что в Ереване намерены продолжать политику территориальных претензий к Азербайджану. Соответственно, армянская сторона не хочет, по своей воле, подписывать мирный договор с нашей страной и начинать процесс делимитации и демаркации границ. То есть, официальный Ереван стоит ровно на тех же провокационных позициях, что стоял до начала 44-дневной войны. С той лишь разницей, что сейчас под его контролем остался лишь Ханкенди и небольшой участок нашей территории.

И тут уже не так уж и важно, что Никол Пашинян, или президент РА Армен Саркисян, а также глава МИД РА Арарат Мирзоян не приехали в этот раз в Ханкенди. По большому счету, не важно и то, посетили ли Ханкенди депутаты парламента Армении. Разве что возникнут очередные вопросы к российским миротворцам, которые контролируют въезд в Ханкенди через Лачинский коридор. Впрочем, к ним уже есть обоснованное недоверие в нашей стране. Слишком уж много примеров того, как они осознанно или по иным причинам, не справляются с возложенными на них функциями. Вспомним Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Согласно пункту 4 которого, «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Но этого не происходит. Мы регулярно видим, как по сути с согласия российских миротворцев и из-за их спин ведется стрельба по позициям азербайджанской стороны.

Дошло уже до того, что Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. «В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кяльбаджарского и Лачинского районов. Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны Азербайджана некоторое время назад.

И вот, мы видим, что эта проблема не устраняется. А если выяснится, что в Ханкенди, через зону ответственности российских миротворцев, проехали и депутаты армянского парламента, то официальный Баку обязан действовать максимально жестко. Азербайджан, в этих условиях, безусловно, оставляет за собой право на осуществление контр-террористической операции по аресту лидеров карабахских сепаратистов и силовому возвращению под свой контроль Ханкенди. И то, что там сейчас находятся российские миротворцы не должно и не может нас останавливать. Потому, что это — территория Азербайджана.