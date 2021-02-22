Новые фундуковые сады важнее лесов – уверены в Минэкологии

На днях гражданская инициатива EkoFront обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов с требованием обеспечить прозрачность в процессе передачи земель лесного фонда в аренду.

В обнародованном в социальной сети заявлении EkoFront выражена обеспокоенность по поводу захвата земель лесного фонда и уничтожения кустарниковой, редколесной экосистемы под прикрытием агросадов различными частными компаниями. Как утверждают представители гражданской инициативы EkoFront, начиная с 2017 года, Минэкологии и природных ресурсов передало в аренду 8 582 га земель лесного фонда под эти цели.

Напомним, что на страницах # неоднократно публиковалась статьи, в которых рассказывалось про незаконный захват лесных угодий. (https://m.zerkalo.az/lesnaya-mafiya-prodolzhaet-unichtozhat-lesa), (https://zerkalo.az/vyrubka-lesov-ostalas-v-dalekom-proshlom).

В заявлении EkoFront говорится о захвате земель лесного фонда и уничтожении кустарниковой, редколесной экосистемы различными частными компаниями. Мы решили выяснить, о каких частных компаниях идет речь.

Как заявил # один из руководителей EkoFront Джавид Гара, Министерство экологии и природных ресурсов постоянно ищет клиентов для земель лесного фонда. «Это проводится под видом передачи в аренду на 49 лет. Многие компании, получив в аренду землю, используют ее не по назначению. К примеру, компания Monte Ferro взяла в аренду земли лесного фонда, расположенные около села Билдейз в Шеки. Компания также получила в аренду земли лесного фонда, расположенные на территории Гахского района. Масштаб переданных в аренду земель составляет сотни гектаров. На этих землях уничтожены лесные ландшафты, а вместо этого были посажены сады фундука», — сказал Джавид Гара.

Отметим, что компания Monte Ferro была учреждена в 2016 году. Компания работает над осуществлением проекта по созданию садов фундука (https://agagroup.az/monte-ferro.html).

Сохраняя объективность, мы решили выяснить и мнение самой компании. С этой целью мы обратились в Monte Ferro.

Как заявила нам сотрудник компании по имени Айнур (она не захотела назвать свою фамилию, отметив, что «у меня есть право не называть фамилию» — ?), компания действительно взяла в аренду земли лесного фонда и разбила на их территории фундуковые сады.

«Но на этой территории не было никаких лесных ландшафтов. Там были просто кусты», — сказала нам сотрудник Monte Ferro.

Начальник службы развития лесов Минэкологии Намик Хыдыров подтвердил, что около села Бильдейз Шекинского района высажены деревья фундука.

«Эти сады созданы на открытом лесном массиве. Создание агросадов на открытых лесных массивах подразумевается в соответствии с программой Национального развития лесов», — сообщил начальник службы.

По мнению Хыдырова, открытые массивы лесного фонда в целях их рационального использования могут быть отданы в аренду.

Как заявил # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, проведение любых сельскохозяйственных работ на землях лесного фонда запрещено. «Эти земли могут быть переданы в аренду только с целью восстановления лесов», — сказал эксперт.

Эксперт оказался прав: есть постановление Кабинета министров от 17 октября 1998 года о том, что «земли лесного фонда, не покрытые растениями, могут быть переданы в аренду на 49 лет лишь с целью восстановления лесов» (http://www.e-qanun.az/framework/3215).