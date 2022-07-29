Министерство науки и образования не является научным учреждением.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

«Министерства не занимаются научной деятельностью, речь идет об управлении сферой науки”, — сказал министр.

Э.Амруллаев отметил, что сотрудничество науки и образования долгое время обсуждалось в азербайджанском обществе.

Он добавил, что согласно указу президента, вновь созданная структура осуществляет регулирующие функции в области науки и координацию научной деятельности, административное управление, финансирование науки.

По словам министра, Национальная академия наук продолжает свою деятельность: «Просто некоторые научно-исследовательские институты, находящиеся в подчинении академии, переданы в подчинение Министерства науки и образования”.

«Я верю, что НАНА, Министерство науки и образования и подведомственные министерству высшие учебные заведения, а также научные организации вместе добьются развития науки и образования в стране”, — подчеркнул министр.

Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.