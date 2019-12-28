Новогодний стол обойдется азербайджанцам в среднем в 150 манатов

Новый год наступит уже через несколько дней, и большинство вовсю готовится к одному из любимых праздников в году. На днях были опубликованы данные опроса в России, и выяснилось, что 52% россиян не собираются украшать дом к Новому году, а бюджет на праздничный декор у 65% опрошенных не превышает 32$. Затраты на новогодний стол у большинства респондентов составят не более 80$.

В нашей стране подобные, да и многие другие, опросы не проводятся. Экономист Натиг Джафарли заявил «Зеркало», что в отличие от России в Азербайджане безналичный расчет находится на низком уровне. В России появились собственные платежные системы, люди больше и охотнее платят картами. Это дает возможность использовать данные торговых точек и понять, на что население тратит деньги. Там есть соответствующая база.

«Где жители Баку в основном покупают продукты питания и различные товары? Чаще всего на базарах, а также в Сядяряк и Бина, где принимают только наличные. Неизвестно, сколько там покупают и продают. Объем продаж, скажем, елок, елочных игрушек и прочих атрибутов Нового года, в нашей стране не назовет никто. У каждой семьи есть свои традиции и разные доходы. Кто-то обновляет те же елочные игрушки чуть ли не каждый год, другие наряжают елку времен СССР и вешают игрушки того времени, так что для них это не статья расходов. В любом случае к Новому году готовится большая часть населения страны»,– сказал он.

Главные затраты, конечно, на новогодний стол. Цены на продукты питания на Новый год и Новруз каждый год растут, и этот не стал исключением. В среднем, по словам Н.Джафарли, новогодний стол на семью из 4 человек обойдется в 150 манатов, и для многих семей это большие деньги.

«В столице проводят зимние ярмарки, которые призваны обеспечить граждан недорогой продукцией. Но там,– говорит экономист,– много некачественного товара. Скажем, купил килограмм картофеля, и выбросил какую-то часть. Такую покупку экономной не назовешь, она может обойтись дороже, чем в других местах. Более качественный товар реализуют в маркетах, он попадает также в кафе, рестораны. Понятно, что Минсельхоз и ИВ города стараются облегчить людям жизнь, но должны быть не только приемлемые цены, но и нормальное качество».

Н.Джафарли отмечает, что Госкомитет статистики, подсчитывая уровень инфляции в стране, берет в расчет самые низкие, в том числе ярмарочные, цены.

«Официальная инфляция в стране всего 3 %, но если бы это было так, граждане бы ее не ощущали. Инфляция до 5% — нормальное явление, более того, это где-то даже позитивная инфляция. Проблема в том, что реальные цифры в 2-3 раза выше»,– сказал эксперт.

Глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов также считает, что нормальный новогодний стол семье из 4 человек обойдется в 150 манатов. Он отметил, что цены на продукты питания перед праздниками поднимаются в среднем на 5%. Так в ССПА граждане жаловались на подорожание сливочного масла.

«По поводу зимних ярмарок некоторые посетители говорят, что цены на них мало отличаются от цен на обычных базарах. Спрос на праздники растет, а вместе с ним и цена. Качество при этом нередко падает. Каждый год, и этот не исключение, в ССПА поступают жалобы по поводу сладких детских новогодних подарков. В этом году уже было несколько телефонных звонков по этому поводу. Люди жалуются, что сотрудники магазинов не разрешают открыть подарок и посмотреть содержимое. В таких подарках могут быть просроченные печенья, конфеты и другие сладости, ведь на них не стоит срок годности. Оттуда и частые случаи пищевых отравлений у детей. Родителям нужно соблюдать осторожность. Если они купили некачественный товар, надо жаловаться на горячую линию Агентства пищевой безопасности»,– предупредил Э.Гусейнов.

Коснулся он и вопроса качества искусственных елок и елочных игрушек. В России Роскачество нашло формальдегид в 4 из 7 экземпляров искусственных елок. Подобный результат может быть и в нашей стране, говорит Э.Гусейнов, но у нас никто этот товар не проверяет.

«Нет соответствующей структуры, она должна быть при Антимонопольном комитете. Если елка плохо пахнет, если с нее сходит краска, покупать ее нельзя. Хочу также предупредить, чтобы граждане не оставляли без внимания елку с включенными гирляндами. Среди гирлянд много некачественной китайской продукции, которая может стать причиной пожара»,– резюмировал эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заметил, что и в нашей стране больше семей перестали наряжать елку и жилье к Новому году. Но это чаще связано не с финансовыми проблемами, а с тем, что люди уезжают на зимние праздники в регионы или за рубеж.

«Кстати, искусственных елок в этом году продают меньше, чем обычно. Сейчас все больше людей предпочитают покупать живые елки в горшках и после праздников высаживать их в открытый грунт. Но,– подчеркивает он,– большие живые елки – метр- полтора в высоту не дешевое удовольствие, они стоят манатов 300».

Н.Агаев не считает, что цены на продукты питания перед Новым годом сильно изменились. По его наблюдениям существенно подорожало только мясо индейки – с 12 до 16 манатов за килограмм.

Далеко не все, как говорит Н.Агаев, закупаются к застолью, так как отмечают Новый год на улице в центре города или в ресторанах, кафе. Впрочем, старому поколению по-прежнему милее всего домашняя обстановка.