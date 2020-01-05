Новогодние «сюрпризы» из Украины

Едва вступивший в свои права 2020 год, уже принес немало событий и заявлений, случившихся в Украине, но вполне себе интересных и для Азербайджана. Начнем с того, что шведский певец Dr.Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил в шоу «Вечерний квартал». Об этом написал сайт «КрымРеалии». Самое важное тут то, что, по словам певца, ему удалось попасть в Украину после «вмешательства президента» Владимира Зеленского.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове (полуострове – ред.) Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», — написал певец в своем Instagram. При этом, никаких извинений за свое выступление в аннексированном Крыму Dr. Alban не принес. И слов о том, что Крым является украинской территорией, от него также не было слышно. То есть, покаяния не было, зато помилование уже случилось. Причем, сделано это все было в «ручном режиме», по личному хотению президента Украины.

Экс-депутат ВР Борислав Береза, комментируя случившееся на своей странице в Фейсбук, напомнил, что осенью 2018 года президент Порошенко подписал законопроект №7071, который должен был серьезно усложнить жизнь иностранцам посещавшим Крым. После этого любые иностранные граждане, которые решили недозволенным способом попасть на полуостров (не через пешеходную зону на границе с Херсонской областью), рисковали попасть в тюрьму, оказавшись в Украине.

«Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из «Сватов», который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr.Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского. Новый тренд запущен. Закон для врагов, а своим все? Получается, что мы теперь живем по цитате из бессмертного произведения Оруэлла «Скотный двор» — Все животные равны, но некоторые равнее», написал Б.Береза.

Он прав. Что самое печальное, речь действительно идет о новом тренде.

Правда, уже имеет место попытка отрицать все это. «Президент Украины Владимир Зеленский не вмешивался в работу Госпогранслужбы страны для оказания помощи шведскому музыканту Dr. Alban, которому ранее запретили въезд на территорию Украины из-за того, что он выступал в Крыму»,- сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в Facebook.

«Президент Украины не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и до пересечения им государственной границы. Этот вопрос находится в исключительной компетенции Государственной пограничной службы Украины»,- написал он. Внес изменения в свою речь и сам шведский певец.

«Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится.., был рад встрече с президентом»,- написал он. Получается, что швед «высек сам себя». Естественно, что комментарии на сей счет звучат ироничные. Практически такая же ситуация произошла и с российским политиком Ириной Хакамадой, которая собиралась выступить на бизнес-форуме в Киеве. Ее приезд анонсировался на странице компании Taryan Group, которая организовывала это выступление.

«Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии», — говорится в сообщении. Выступление запланировано на 27 февраля в киевском Дворце спорта. Подчеркну, что организатором форума является застройщик Артур Мхитарян — сын бывшего члена фракции «Партии регионов».

Как видим, «реванш регионалов», об опасности которого так много и громко говорили украинские патриоты, шагает по стране. И примечательно, что в первых рядах шагающих именно влиятельный представитель армянской диаспоры Украины. Она, армянская диаспора в Украине, активно «крышуется» действующим министром МВД этой страны Арсеном Аваковым. И, в частности, крайне вольготно себя чувствует глава Союза армян Украины Вилен Шатворян.

Он, замечу, был не только членом «Партии регионов», но и «смотрящим» за бизнесом семьи экс-президента Виктора Януковича. Как пишут украинские СМИ, после свержения Януковича, заручившись партнёрско-дружескими отношениями с шефом МВД Арсеном Аваковым, он успешно переправлял деньги своим хозяевам в Россию. Так что, мы с вами имеем дело с фактами, свидетельствующими о том, как преспокойно армянская диаспора Украины работает с Россией и с теми, кто виновен в бедах Украины и кто не проявляет уважения к ее суверенитету и территориальной целостности.

Ирина Хакамада — из числа последних. Весной 2014 года, во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, она назвала его победителем, поскольку он «сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму». И вот теперь эта, вроде бы оппозиционерка, но восхваляющая президента РФ за преступление, в результате которого против РФ были введены санкции со стороны США и ЕС, планирует выступить в Киеве. То есть в столице той страны, свыше 13.000 граждан которой погибли в результате российской военной агрессии.

Огромное число украинских политиков, политологов, журналистов и представителей общественности открыто высказались против визита Хакамады в Киев и, шире, против нового тренда.В итоге, они своего добились. Выступление Хакамады в Киеве отменили. Об этом уже сообщается на странице компании Taryan Group. Причем, заявление там носит едва ли не обвинительный характер.

«Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной», — говорится в сообщении.По сути, в сообщении говорится, что приезд Хакамады в Киев был обговорен на самом высоком уровне. Но в итоге он не состоялся. Несмотря на это, как в известном анекдоте, осадок остался.

Да и «сюрпризы» сыплются, как из рога изобилия. Пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»).

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те «пенсии» и «документы», мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», — заявила Третьякова. По ее словам, получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и «пенсионных фондов» группировок «ЛНР» и «ДНР» не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

Угадайте, СМИ какой страны ухватились за это заявление госпожи Третьяковой? Правильно, СМИ Армении. Они уже пишут, что «впору и официальному Баку начать демонстрировать свое искреннее желание вернуть расположение» жителей оккупированного РА Нагорного Карабаха. Мол, «многие из них успели поработать на азербайджанских предприятиях и вправе получать азербайджанскую пенсию» и «того же вправе требовать и беженцы из Баку, Сумгаита, Кировабада и других азербайджанских городов».

Так что, вольно или не вольно, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Украины подыграла еще и армянским оккупантам. И тут уместно напомнить, что с 1 января 2020 года в Украине увеличился размер минимальной пенсии, теперь она составляет 1638 гривен. Эта цифра заложена в госбюджете на текущий год. Так, с 1 января 2020 года минимальная пенсия будет составлять 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривен, с 1 декабря — 1769 гривен. Таким образом, за год минимальная пенсия вырастет на 131 гривну. Иными словами, минимальная пенсия в Украине сейчас составляет менее 70 долларов, а к концу года она может чуть-чуть перевалить за эту отметку, если курс доллара не вырастет.

В том ли Украина экономическом положении, чтобы делать такие подарки тем, кто самолично проголосовал за «присоединение» к России, по сути поддержав аннексию полуострова? В том ли она положении, чтобы выплачивать пенсии сепаратистам из «ЛНР» и «ДНР», которые открыто заявляют, что не видят своего будущего в составе этой страны?! Эти вопросы задают ныне очень многие граждане страны, президентом которой является Владимир Зеленский. За которого, напомню, проголосовало свыше 72% голосовавших на последних президентских выборах. Таких ли шагов от него и его соратников ожидали граждане Украины? Думаю, что нет.