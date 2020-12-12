Новое назначение в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой

Назначен новый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Вагиф Сеидбейли назначен заместителем председателя Государственного комитета по работе с диаспорой. Он уже приступил к работе на новой должности.

В.Сеидбейли ранее занимал должности заведующего отделом Госкомитета по работе с молодежью и заведующего сектором Фонда молодежи при президенте Азербайджана.

| 2020-12-12T16:35:27+04:00 12 декабря 2020, 17:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss