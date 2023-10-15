Митрополит Русской православной церкви Тихон (Шевкунов), которого СМИ называют «духовником» президента Владимира Путина, сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой заключенных на Колыму в годы сталинских репрессий.

«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда [св. Иоанна] Златоуста, и св. Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил он в обращении к прихожанам Псковско-Печерского монастыря. Тихон призвал молиться за него, поскольку служба на аннексированном полуострове имеет свои сложности.

Митрополит поблагодарил патриарха Кирилла за назначение псковским епископом и игуменом Псково-Печерского монастыря в 2018 году. «Я мог мечтать: ну вот, питерский [епископ], какой-нибудь еще, крымский. Но чтобы в Печоры — я даже не дерзал. <…> Но мечты сбываются и быстро проходят», — сказал Тихон.

Иерарх также заверил, что Псково-Печерский монастырь останется для него «самым любимым и родным» местом на Земле, хотя он вырос в Москве и много где бывал, как в России, так и за рубежом. «Но счастье длилось недолго — всего пять лет. <…> Господь отрывает нас от того, к чему даже духовно привязано сердце», — заключил он.

Согласно решению Священного синода РПЦ, 11 октября Тихон был освобожден от управления Псковской митрополией, должностей священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря, а также Благовещенского Никандровского монастыря. (moscowtimes.ru)