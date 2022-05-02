Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о новых санкциях в отношении представителей российской власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Новая Зеландия объявляет о новых санкциях в отношении российских политиков и оборонных структур страны, поддерживающих действия [президента России] Владимира Путина Украине. Этим мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение», — сказала она.

Санкции затронут 170 членов Совета Федерации и шесть оборонных предприятий.